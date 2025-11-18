ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt RTL auf 'Market-Perform' - Ziel 31 Euro
- Bernstein Research belässt RTL bei 31 Euro Kursziel.
- Quartalszahlen leiden unter schwachen Werbemärkten.
- Prognosesenkung folgt auf Ströers jüngsten Cut.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalszahlen stünden unter dem Eindruck weiter verschlechterter Werbemärkte, schrieb Annick Maas am Dienstag. Die Prognosesenkung komme nach dem jüngsten Cut von Ströer nicht überraschend./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate (18. November 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,42 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -11,81 %/+29,13 % bedeutet.
aus dem heutigen Finanzbericht:
Es gibt die normale Dividende +/- 2 Euro und zusätzlich 5 Euro Sonderdividende
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/