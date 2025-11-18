Bernstein belässt RTL auf 'Market-Perform' - Ziel 31 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate (18. November 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,42 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -11,81 %/+29,13 % bedeutet.