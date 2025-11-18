    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt RTL auf 'Market-Perform' - Ziel 31 Euro

    • Bernstein Research belässt RTL bei 31 Euro Kursziel.
    • Quartalszahlen leiden unter schwachen Werbemärkten.
    • Prognosesenkung folgt auf Ströers jüngsten Cut.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalszahlen stünden unter dem Eindruck weiter verschlechterter Werbemärkte, schrieb Annick Maas am Dienstag. Die Prognosesenkung komme nach dem jüngsten Cut von Ströer nicht überraschend./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 32,50 auf Tradegate (18. November 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -11,81 %/+29,13 % bedeutet.


