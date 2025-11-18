Start des bundesweiten Rollouts der Wero E-Commerce-Akzeptanz für Händler

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorldline AktievorwärtsNachrichten zu Worldline

    Frankfurt am Main (ots) - PAYONE´s Shareholder Worldline ist seit November 2020
    einer der ersten Anteilseigner der EPI Company. Diese führte 2024 Wero, ein
    neues auf Echtzeitzahlungen basierendes Zahlungssystem, ein, das erfolgreich für
    Peer-to-Peer (P2P)-Zahlungen in Frankreich, Belgien und Deutschland gestartet
    wurde. Mit der offiziellen EPI-Mitgliedschaft kann PAYONE nun seinen deutschen
    Händlerkunden nach erfolgreicher Pilotierung der ersten
    Online-Händlertransaktionen mit ausgewählten Händlern die Wero-Akzeptanz im
    E-Commerce deutschlandweit anbieten.

    Chance für eine europäische und souveräne Zahlungslösung

    Wero ist ein länderübergreifendes digitales Zahlungssystem mit integriertem
    Käuferschutz. Die bislang 45 Millionen europaweiten Stammkunden der aktuellen
    EPI-Mitglieder können jetzt auf Händler-Websites mit ihrer vertrauten
    Banking-App bezahlen.

    Vorteile von Wero für Verbraucher:

    - Höheres Vertrauen als in herkömmliche digitale Wallets: Wero ist bereits in
    die hausbankeigenen Apps integriert, die den zahlenden Konsumenten vertraut
    und mit dem jeweiligen Girokonto direkt verbunden sind.
    - Europäischer Datenschutz: Wero richtet sich nach europäischer Regulatorik
    sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
    - Bequemer dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche, bei der nur eine
    Handynummer hinterlegt werden muss.
    - Eigenständige Wero-Wallet App zur Integration mehrerer Bankkonten.

    Vorteile für Händler, die Wero als Zahlungsart anbieten:

    - Tragen dem zunehmenden Wunsch von Verbrauchern nach einer europäischen,
    souveränen Zahlungslösung Rechnung.
    - Geringere Rückbuchungen (sogenannte "Chargebacks") aufgrund des aktiven
    Kunden-Zustimmungsmanagements.
    - Verminderung von Kaufabbrüchen durch unkomplizierte Handhabung sowie einer
    höheren Conversion Rate dank einer reibungslosen Zahlungsmethode.
    - Geringe Transaktionskosten.
    - Für Händler wird Wero zukünftig eine vollständige Omnichannel-Lösung anbieten,
    mit der Kunden nicht nur in Online-Shops, sondern auch im stationären Geschäft
    bezahlen können. Der Rollout ist für 2026 geplant.

    Martina Weimert, CEO der EPI Company , erklärt: "Mit dem Start von
    E-Commerce-Zahlungen in Europa ein Jahr nach dem P2P-Start liefert EPI einen
    weiteren Schritt hin zu einer tragfähigen europäischen Zahlungslösung. Wero ist
    als Instant-Payment-Lösung und Wallet eingerichtet und ermöglicht jetzt
    Online-Zahlungen, was einen großen attraktiven Mehrwert für Verbraucher und
    Händler darstellt. Die nahtlose Integration von Wero zum Online-Kauf von Waren
    oder beispielsweise Tickets für eine Show ermöglicht Europäern, eine sichere,
    zuverlässige und souveräne Lösung für Online-Zahlungen zu wählen."
