PAYONE
Start des bundesweiten Rollouts der Wero E-Commerce-Akzeptanz für Händler
einer der ersten Anteilseigner der EPI Company. Diese führte 2024 Wero, ein
neues auf Echtzeitzahlungen basierendes Zahlungssystem, ein, das erfolgreich für
Peer-to-Peer (P2P)-Zahlungen in Frankreich, Belgien und Deutschland gestartet
wurde. Mit der offiziellen EPI-Mitgliedschaft kann PAYONE nun seinen deutschen
Händlerkunden nach erfolgreicher Pilotierung der ersten
Online-Händlertransaktionen mit ausgewählten Händlern die Wero-Akzeptanz im
E-Commerce deutschlandweit anbieten.
Chance für eine europäische und souveräne Zahlungslösung
Käuferschutz. Die bislang 45 Millionen europaweiten Stammkunden der aktuellen
EPI-Mitglieder können jetzt auf Händler-Websites mit ihrer vertrauten
Banking-App bezahlen.
Vorteile von Wero für Verbraucher:
- Höheres Vertrauen als in herkömmliche digitale Wallets: Wero ist bereits in
die hausbankeigenen Apps integriert, die den zahlenden Konsumenten vertraut
und mit dem jeweiligen Girokonto direkt verbunden sind.
- Europäischer Datenschutz: Wero richtet sich nach europäischer Regulatorik
sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
- Bequemer dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche, bei der nur eine
Handynummer hinterlegt werden muss.
- Eigenständige Wero-Wallet App zur Integration mehrerer Bankkonten.
Vorteile für Händler, die Wero als Zahlungsart anbieten:
- Tragen dem zunehmenden Wunsch von Verbrauchern nach einer europäischen,
souveränen Zahlungslösung Rechnung.
- Geringere Rückbuchungen (sogenannte "Chargebacks") aufgrund des aktiven
Kunden-Zustimmungsmanagements.
- Verminderung von Kaufabbrüchen durch unkomplizierte Handhabung sowie einer
höheren Conversion Rate dank einer reibungslosen Zahlungsmethode.
- Geringe Transaktionskosten.
- Für Händler wird Wero zukünftig eine vollständige Omnichannel-Lösung anbieten,
mit der Kunden nicht nur in Online-Shops, sondern auch im stationären Geschäft
bezahlen können. Der Rollout ist für 2026 geplant.
Martina Weimert, CEO der EPI Company , erklärt: "Mit dem Start von
E-Commerce-Zahlungen in Europa ein Jahr nach dem P2P-Start liefert EPI einen
weiteren Schritt hin zu einer tragfähigen europäischen Zahlungslösung. Wero ist
als Instant-Payment-Lösung und Wallet eingerichtet und ermöglicht jetzt
Online-Zahlungen, was einen großen attraktiven Mehrwert für Verbraucher und
Händler darstellt. Die nahtlose Integration von Wero zum Online-Kauf von Waren
oder beispielsweise Tickets für eine Show ermöglicht Europäern, eine sichere,
zuverlässige und souveräne Lösung für Online-Zahlungen zu wählen."
ok, habs gefunden!
Investing.com -- Die Aktie von Worldline sprang um 18 % in die Höhe, nachdem der Zahlungsdienstleister Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorlegte, die weitgehend den Erwartungen entsprachen, und Pläne zum Verkauf seines Nordamerikageschäfts bekannt gab.
Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 1,149 Mrd. €, was einem Rückgang von 0,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Segment Merchant Services zeigte mit einem leichten Rückgang von nur 0,1 % Stabilisierungstendenzen, während der Bereich Financial Services um 4,5 % nachgab und Mobility & e-Transactional Services (MeTS) ein Wachstum von 0,7 % verzeichnete.
Worldline präzisierte seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auf 830 bis 855 Mio. € von zuvor 825 bis 875 Mio. €. Als Begründung wurden ein schwächerer Ausblick für das vierte Quartal und ein negativer Geschäftsmix angeführt. Der Free Cashflow wird voraussichtlich zwischen minus 30 Mio. € und null liegen, was hohe Restrukturierungskosten und eine schwache Umsatzentwicklung widerspiegelt.
Das Unternehmen hat exklusive Verhandlungen mit Shift4 über den Verkauf seiner nordamerikanischen Aktivitäten zu einem Unternehmenswert von 70 Mio. € aufgenommen. Dieser Geschäftsbereich erwirtschaftet einen Umsatz von rund 60 Mio. €, womit die Transaktion mit etwa dem 9-fachen des für 2024 erwarteten EBITDA bewertet wird.
Zudem wurden die Ergebnisse externer Prüfungen veröffentlicht. Diesen zufolge ist keine weitere Portfoliobereinigung bei Konten mit hohem Markenrisiko ("High Brand Risk") erforderlich. Das Unternehmen merkte jedoch an, dass bei der Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in den verschiedenen Geschäftseinheiten noch weitere Anstrengungen nötig sind.
Die Analysten von Kepler kommentierten: "Das dritte Quartal bringt wenig Überraschungen, und wir hatten bereits das untere Ende der EBITDA-Prognose erwartet. Die entscheidende Neuigkeit ist daher der Verkauf des US-Geschäfts und die vorsichtigen Kommentare zu den Q4-Umsätzen der FS-Sparte."
Guten Morgen ☕. Heute wird es sehr interessant. Nachdem worldline mit der Präsentation der Zahlen gezeigt hat, dass hier lange noch nicht das Ende der Veranstaltung ist 🥳. Ich erwarte nichts anderers als einen satt grünen Tag. Wero wird ab 2026 so richtig zünden und paypal ordentlich Konkurrenz machen. Die ING hat seit gestern wero dort eingeführt. In Frankreich, Belgien und Deutschland wird bereits eingeführt und wird sicherlich ausgeweitet werden. Ich verspreche mir sehr viel von diesem Bezahldienst in Echtzeit . Alleine die ING hat 10 Mio kunden, weitet ihr Businessmodell auch mit Geschäftskunden aus und dort steckt schon riesiges Potential was die Nutzungsquoten betrifft. Man darf also gespannt sein 😜. Meiner Meinung nach hat WLN mit den neuen Zahlen gezeigt das sie zurück in die Spur kommen. Der cashflow von -30 bis 0 hört sich im ersten Moment schlecht an, wurde aber frühzeitig angekündigt. Dieser wird 2026 sich ebenfalls deutlich verbessern. Ich sehe hier keine KE mittelfristig und rechne mit Kursen über 4 Euro in den nächsten 3 bis 6 Monaten 🍀🍀🍀. Alles meine Meinung.