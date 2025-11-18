Start des bundesweiten Rollouts der Wero E-Commerce-Akzeptanz für Händler

ok, habs gefunden!









Investing.com -- Die Aktie von Worldline sprang um 18 % in die Höhe, nachdem der Zahlungsdienstleister Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorlegte, die weitgehend den Erwartungen entsprachen, und Pläne zum Verkauf seines Nordamerikageschäfts bekannt gab.

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 1,149 Mrd. €, was einem Rückgang von 0,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Segment Merchant Services zeigte mit einem leichten Rückgang von nur 0,1 % Stabilisierungstendenzen, während der Bereich Financial Services um 4,5 % nachgab und Mobility & e-Transactional Services (MeTS) ein Wachstum von 0,7 % verzeichnete.

Worldline präzisierte seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auf 830 bis 855 Mio. € von zuvor 825 bis 875 Mio. €. Als Begründung wurden ein schwächerer Ausblick für das vierte Quartal und ein negativer Geschäftsmix angeführt. Der Free Cashflow wird voraussichtlich zwischen minus 30 Mio. € und null liegen, was hohe Restrukturierungskosten und eine schwache Umsatzentwicklung widerspiegelt.

Das Unternehmen hat exklusive Verhandlungen mit Shift4 über den Verkauf seiner nordamerikanischen Aktivitäten zu einem Unternehmenswert von 70 Mio. € aufgenommen. Dieser Geschäftsbereich erwirtschaftet einen Umsatz von rund 60 Mio. €, womit die Transaktion mit etwa dem 9-fachen des für 2024 erwarteten EBITDA bewertet wird.

Zudem wurden die Ergebnisse externer Prüfungen veröffentlicht. Diesen zufolge ist keine weitere Portfoliobereinigung bei Konten mit hohem Markenrisiko ("High Brand Risk") erforderlich. Das Unternehmen merkte jedoch an, dass bei der Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in den verschiedenen Geschäftseinheiten noch weitere Anstrengungen nötig sind.

Die Analysten von Kepler kommentierten: "Das dritte Quartal bringt wenig Überraschungen, und wir hatten bereits das untere Ende der EBITDA-Prognose erwartet. Die entscheidende Neuigkeit ist daher der Verkauf des US-Geschäfts und die vorsichtigen Kommentare zu den Q4-Umsätzen der FS-Sparte."











