    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zukunft braucht Gegenwart

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Führungskräfte sehen Verantwortung für Gemeinwohl und Zukunftsfähigkeit Deutschlands

    Bonn (ots) - Unternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherung von
    Deutschlands Zukunftsfähigkeit. In welchem Ausmaß Führungskräfte bereit sind,
    ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und einen Beitrag zum
    Gemeinwohl zu leisten, stand im Fokus der diesjährigen Führungskräftebefragung
    der Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e. V. Die Ergebnisse
    zeigen: Vertrauen, Verantwortung und Respekt prägen weiterhin das
    Führungsverständnis in deutschen Unternehmen. Zugleich wächst das Bewusstsein,
    dass Zukunftsfähigkeit mehr erfordert als Stabilität - nämlich Nachhaltigkeit,
    Innovationskraft und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Während viele
    Führungskräfte bereit sind, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen,
    fehlt es oft an Mut, neue Wege zu gehen.

    Die Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e.V. hat zum 17. Mal
    Führungskräfte aus der deutschen Wirtschaft befragt. Die diesjährige Studie
    "Zukunft braucht Gegenwart: Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands aus Perspektive
    deutscher Führungskräfte" beleuchtet, wie Führungskräfte ihren Beitrag zum
    Gemeinwohl einschätzen, welche Werte sie im Unternehmenskontext für zentral
    erachten und welche Faktoren sie als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit
    Deutschlands sehen.

    "Die aktuelle Führungskräftebefragung zeigt, dass Haltung zur zentralen Währung
    von Führung geworden ist - doch die Kunst besteht darin, alle sechs Werte der
    Wertekommission so zu orchestrieren, dass Führung Orientierung gibt und
    Menschlichkeit spürbar bleibt", sagte Sven Korndörffer, Vorstandsvorsitzender
    der Wertekommission e.V.

    Führungskräfte sehen Unternehmen in gesellschaftlicher Verantwortung

    Drei Viertel der befragten Führungskräfte sind der Ansicht, dass Unternehmen
    eine gesellschaftliche Verantwortung über Gewinne und Arbeitsplätze
    hinaustragen. Für 65 % der Befragten bedeutet dies, dass Unternehmen ihr Handeln
    am Ziel ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ausrichten
    sollten. Zugleich sehen 72 % die Möglichkeit, durch ihr eigenes Handeln einen
    Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.

    Den Beitrag ihrer Unternehmen zum Gemeinwohl in Deutschland schätzen die
    Führungskräfte insgesamt positiv ein. Besonders hoch ist die Zustimmung in den
    Bereichen Aufgabenerfüllung und Moral - mehr als 70 % sehen hier eine klare
    Verantwortung. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten beobachtet einen
    positiven Beitrag ihres Unternehmens zur Lebensqualität, 44 % beurteilen den
    Beitrag zum Zusammenhalt positiv. Bemerkenswert ist, dass rund 12 % der
    befragten Führungskräfte einen negativen Beitrag ihres Unternehmens zum
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Zukunft braucht Gegenwart Führungskräfte sehen Verantwortung für Gemeinwohl und Zukunftsfähigkeit Deutschlands Unternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherung von Deutschlands Zukunftsfähigkeit. In welchem Ausmaß Führungskräfte bereit sind, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, stand …