Führungskräfte sehen Verantwortung für Gemeinwohl und Zukunftsfähigkeit Deutschlands

Bonn (ots) - Unternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherung von

Deutschlands Zukunftsfähigkeit. In welchem Ausmaß Führungskräfte bereit sind,

ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und einen Beitrag zum

Gemeinwohl zu leisten, stand im Fokus der diesjährigen Führungskräftebefragung

der Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e. V. Die Ergebnisse

zeigen: Vertrauen, Verantwortung und Respekt prägen weiterhin das

Führungsverständnis in deutschen Unternehmen. Zugleich wächst das Bewusstsein,

dass Zukunftsfähigkeit mehr erfordert als Stabilität - nämlich Nachhaltigkeit,

Innovationskraft und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Während viele

Führungskräfte bereit sind, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen,

fehlt es oft an Mut, neue Wege zu gehen.



Die Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e.V. hat zum 17. Mal

Führungskräfte aus der deutschen Wirtschaft befragt. Die diesjährige Studie

"Zukunft braucht Gegenwart: Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands aus Perspektive

deutscher Führungskräfte" beleuchtet, wie Führungskräfte ihren Beitrag zum

Gemeinwohl einschätzen, welche Werte sie im Unternehmenskontext für zentral

erachten und welche Faktoren sie als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit

Deutschlands sehen.







von Führung geworden ist - doch die Kunst besteht darin, alle sechs Werte der

Wertekommission so zu orchestrieren, dass Führung Orientierung gibt und

Menschlichkeit spürbar bleibt", sagte Sven Korndörffer, Vorstandsvorsitzender

der Wertekommission e.V.



Führungskräfte sehen Unternehmen in gesellschaftlicher Verantwortung



Drei Viertel der befragten Führungskräfte sind der Ansicht, dass Unternehmen

eine gesellschaftliche Verantwortung über Gewinne und Arbeitsplätze

hinaustragen. Für 65 % der Befragten bedeutet dies, dass Unternehmen ihr Handeln

am Ziel ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ausrichten

sollten. Zugleich sehen 72 % die Möglichkeit, durch ihr eigenes Handeln einen

Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.



Den Beitrag ihrer Unternehmen zum Gemeinwohl in Deutschland schätzen die

Führungskräfte insgesamt positiv ein. Besonders hoch ist die Zustimmung in den

Bereichen Aufgabenerfüllung und Moral - mehr als 70 % sehen hier eine klare

Verantwortung. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten beobachtet einen

positiven Beitrag ihres Unternehmens zur Lebensqualität, 44 % beurteilen den

Beitrag zum Zusammenhalt positiv. Bemerkenswert ist, dass rund 12 % der

befragten Führungskräfte einen negativen Beitrag ihres Unternehmens zum Seite 1 von 3 Seite 2 ►





"Die aktuelle Führungskräftebefragung zeigt, dass Haltung zur zentralen Währungvon Führung geworden ist - doch die Kunst besteht darin, alle sechs Werte derWertekommission so zu orchestrieren, dass Führung Orientierung gibt undMenschlichkeit spürbar bleibt", sagte Sven Korndörffer, Vorstandsvorsitzenderder Wertekommission e.V.Führungskräfte sehen Unternehmen in gesellschaftlicher VerantwortungDrei Viertel der befragten Führungskräfte sind der Ansicht, dass Unternehmeneine gesellschaftliche Verantwortung über Gewinne und Arbeitsplätzehinaustragen. Für 65 % der Befragten bedeutet dies, dass Unternehmen ihr Handelnam Ziel ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ausrichtensollten. Zugleich sehen 72 % die Möglichkeit, durch ihr eigenes Handeln einenBeitrag zum Gemeinwohl zu leisten.Den Beitrag ihrer Unternehmen zum Gemeinwohl in Deutschland schätzen dieFührungskräfte insgesamt positiv ein. Besonders hoch ist die Zustimmung in denBereichen Aufgabenerfüllung und Moral - mehr als 70 % sehen hier eine klareVerantwortung. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten beobachtet einenpositiven Beitrag ihres Unternehmens zur Lebensqualität, 44 % beurteilen denBeitrag zum Zusammenhalt positiv. Bemerkenswert ist, dass rund 12 % derbefragten Führungskräfte einen negativen Beitrag ihres Unternehmens zum