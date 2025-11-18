Zukunft braucht Gegenwart
Führungskräfte sehen Verantwortung für Gemeinwohl und Zukunftsfähigkeit Deutschlands
Bonn (ots) - Unternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherung von
Deutschlands Zukunftsfähigkeit. In welchem Ausmaß Führungskräfte bereit sind,
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und einen Beitrag zum
Gemeinwohl zu leisten, stand im Fokus der diesjährigen Führungskräftebefragung
der Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e. V. Die Ergebnisse
zeigen: Vertrauen, Verantwortung und Respekt prägen weiterhin das
Führungsverständnis in deutschen Unternehmen. Zugleich wächst das Bewusstsein,
dass Zukunftsfähigkeit mehr erfordert als Stabilität - nämlich Nachhaltigkeit,
Innovationskraft und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Während viele
Führungskräfte bereit sind, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen,
fehlt es oft an Mut, neue Wege zu gehen.
Die Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e.V. hat zum 17. Mal
Führungskräfte aus der deutschen Wirtschaft befragt. Die diesjährige Studie
"Zukunft braucht Gegenwart: Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands aus Perspektive
deutscher Führungskräfte" beleuchtet, wie Führungskräfte ihren Beitrag zum
Gemeinwohl einschätzen, welche Werte sie im Unternehmenskontext für zentral
erachten und welche Faktoren sie als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit
Deutschlands sehen.
"Die aktuelle Führungskräftebefragung zeigt, dass Haltung zur zentralen Währung
von Führung geworden ist - doch die Kunst besteht darin, alle sechs Werte der
Wertekommission so zu orchestrieren, dass Führung Orientierung gibt und
Menschlichkeit spürbar bleibt", sagte Sven Korndörffer, Vorstandsvorsitzender
der Wertekommission e.V.
Führungskräfte sehen Unternehmen in gesellschaftlicher Verantwortung
Drei Viertel der befragten Führungskräfte sind der Ansicht, dass Unternehmen
eine gesellschaftliche Verantwortung über Gewinne und Arbeitsplätze
hinaustragen. Für 65 % der Befragten bedeutet dies, dass Unternehmen ihr Handeln
am Ziel ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ausrichten
sollten. Zugleich sehen 72 % die Möglichkeit, durch ihr eigenes Handeln einen
Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.
Den Beitrag ihrer Unternehmen zum Gemeinwohl in Deutschland schätzen die
Führungskräfte insgesamt positiv ein. Besonders hoch ist die Zustimmung in den
Bereichen Aufgabenerfüllung und Moral - mehr als 70 % sehen hier eine klare
Verantwortung. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten beobachtet einen
positiven Beitrag ihres Unternehmens zur Lebensqualität, 44 % beurteilen den
Beitrag zum Zusammenhalt positiv. Bemerkenswert ist, dass rund 12 % der
befragten Führungskräfte einen negativen Beitrag ihres Unternehmens zum
