    DB Fernverkehr AG wählt BayernLB, DAL und Siemens Financial Services für Finanzierung von 25 neuen Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo aus

    Mainz (ots) -

    - DAL schließt langfristigen Operate-Lease mit DB Fernverkehr AG ab
    - Leasingstruktur verbindet Flexibilität mit Nutzungssicherheit
    - Finanzierungsvolumen beträgt knapp eine Milliarde Euro
    - BayernLB führt Konsortium mit DAL und Siemens Financial Services und
    syndiziert an internationale Banken und Investoren

    Ein von der BayernLB angeführtes Konsortium mit der Beteiligung von Siemens
    Financial Services (SFS) stellt knapp eine Milliarde Euro für die Finanzierung
    von 25 Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo des Herstellers Siemens
    Mobility zur Verfügung und unterstützt damit die DB Fernverkehr AG (DB FV) beim
    Ausbau ihrer Fernverkehrsflotte. Die finanzierten Fahrzeuge erfüllen die Green
    Loan Principles und sind EU-Taxonomie-konform. Sie sind damit ein Investment in
    die Verkehrswende und klimafreundliche Mobilität der Zukunft. Im Markt bestand
    ein hohes Interesse an dieser Assetklasse.

    Der Leasing-Vereinbarung liegt ein von der DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL)
    strukturierter Rahmenvertrag für ein Operate-Lease zugrunde, unter dem
    Einzelleasingverträge mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren bestehen. Die
    DB FV wird die Fahrzeuge für den vereinbarten Zeitraum nutzen und bleibt dabei
    für Wartung und Instandhaltung verantwortlich, die in den eigenen ICE-Werken
    erfolgt. Die Finanzierung ist durch BayernLB und SFS als Leasinglösung mit
    offenem Restwert konzipiert. Die DB FV nutzt dieses Modell erstmals für
    ICE-Züge, um ihre Flexibilität im Flottenmanagement zu erhöhen und gleichzeitig
    die Modernisierung der ICE-Flotte voranzutreiben.

    Die DAL steht mit ihrer Expertise für großvolumige, assetbasierte
    Investitionsvorhaben innerhalb der Deutschen Leasing-Gruppe. Sie wurde gemeinsam
    mit BayernLB und SFS (über die Siemens Bank) durch die DB FV nach einer
    internationalen Marktsondierung ausgewählt, die Leasingvereinbarung und
    Finanzierung zu strukturieren. Nach der Mandatierung wurde die umfangreiche
    Vertragsdokumentation innerhalb von nur drei Monaten verhandelt und
    abgeschlossen. Für die Bereitstellung des gesamten Finanzierungsvolumens konnte
    die BayernLB bis zum Abschluss der Transaktion weitere namhafte nationale und
    internationale Banken sowie Investoren für das Konsortium gewinnen.

    Beitrag zur Modernisierung des Schienenverkehrs

    Wilken Bormann, Finanzvorstand der DB Fernverkehr AG, kommentierte: "Das
    Leasing-Modell stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit, ohne dass wir
    operative Verantwortung abgeben. Die enge Zusammenarbeit mit der DAL, der
    BayernLB, Siemens Financial Services und ihren Partnern macht dieses Projekt zu
