DB Fernverkehr AG wählt BayernLB, DAL und Siemens Financial Services für Finanzierung von 25 neuen Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo aus

Mainz (ots) -



- DAL schließt langfristigen Operate-Lease mit DB Fernverkehr AG ab

- Leasingstruktur verbindet Flexibilität mit Nutzungssicherheit

- Finanzierungsvolumen beträgt knapp eine Milliarde Euro

- BayernLB führt Konsortium mit DAL und Siemens Financial Services und

syndiziert an internationale Banken und Investoren



Ein von der BayernLB angeführtes Konsortium mit der Beteiligung von Siemens

Financial Services (SFS) stellt knapp eine Milliarde Euro für die Finanzierung

von 25 Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo des Herstellers Siemens

Mobility zur Verfügung und unterstützt damit die DB Fernverkehr AG (DB FV) beim

Ausbau ihrer Fernverkehrsflotte. Die finanzierten Fahrzeuge erfüllen die Green

Loan Principles und sind EU-Taxonomie-konform. Sie sind damit ein Investment in

die Verkehrswende und klimafreundliche Mobilität der Zukunft. Im Markt bestand

ein hohes Interesse an dieser Assetklasse.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG! Short 232,28€ 1,50 × 14,77 Zum Produkt Long 203,42€ 1,57 × 14,02 Zum Produkt