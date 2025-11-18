DB Fernverkehr AG wählt BayernLB, DAL und Siemens Financial Services für Finanzierung von 25 neuen Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo aus
Mainz (ots) -
- DAL schließt langfristigen Operate-Lease mit DB Fernverkehr AG ab
- Leasingstruktur verbindet Flexibilität mit Nutzungssicherheit
- Finanzierungsvolumen beträgt knapp eine Milliarde Euro
- BayernLB führt Konsortium mit DAL und Siemens Financial Services und
syndiziert an internationale Banken und Investoren
Ein von der BayernLB angeführtes Konsortium mit der Beteiligung von Siemens
Financial Services (SFS) stellt knapp eine Milliarde Euro für die Finanzierung
von 25 Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo des Herstellers Siemens
Mobility zur Verfügung und unterstützt damit die DB Fernverkehr AG (DB FV) beim
Ausbau ihrer Fernverkehrsflotte. Die finanzierten Fahrzeuge erfüllen die Green
Loan Principles und sind EU-Taxonomie-konform. Sie sind damit ein Investment in
die Verkehrswende und klimafreundliche Mobilität der Zukunft. Im Markt bestand
ein hohes Interesse an dieser Assetklasse.
Der Leasing-Vereinbarung liegt ein von der DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL)
strukturierter Rahmenvertrag für ein Operate-Lease zugrunde, unter dem
Einzelleasingverträge mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren bestehen. Die
DB FV wird die Fahrzeuge für den vereinbarten Zeitraum nutzen und bleibt dabei
für Wartung und Instandhaltung verantwortlich, die in den eigenen ICE-Werken
erfolgt. Die Finanzierung ist durch BayernLB und SFS als Leasinglösung mit
offenem Restwert konzipiert. Die DB FV nutzt dieses Modell erstmals für
ICE-Züge, um ihre Flexibilität im Flottenmanagement zu erhöhen und gleichzeitig
die Modernisierung der ICE-Flotte voranzutreiben.
Die DAL steht mit ihrer Expertise für großvolumige, assetbasierte
Investitionsvorhaben innerhalb der Deutschen Leasing-Gruppe. Sie wurde gemeinsam
mit BayernLB und SFS (über die Siemens Bank) durch die DB FV nach einer
internationalen Marktsondierung ausgewählt, die Leasingvereinbarung und
Finanzierung zu strukturieren. Nach der Mandatierung wurde die umfangreiche
Vertragsdokumentation innerhalb von nur drei Monaten verhandelt und
abgeschlossen. Für die Bereitstellung des gesamten Finanzierungsvolumens konnte
die BayernLB bis zum Abschluss der Transaktion weitere namhafte nationale und
internationale Banken sowie Investoren für das Konsortium gewinnen.
Beitrag zur Modernisierung des Schienenverkehrs
Wilken Bormann, Finanzvorstand der DB Fernverkehr AG, kommentierte: "Das
Leasing-Modell stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit, ohne dass wir
operative Verantwortung abgeben. Die enge Zusammenarbeit mit der DAL, der
BayernLB, Siemens Financial Services und ihren Partnern macht dieses Projekt zu
