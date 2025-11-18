Kodiak beauftragt Capital Analytica mit Marketing und Online-Kommunikationsdiensten

18. November 2025 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute die Beauftragung von Capital Analytica, einem Marketing- und Kommunikationsunternehmen, bekannt, um das Engagement des Unternehmens für eine transparente und effektive Investorenansprache und -bindung weiter zu stärken.

„Eine proaktive und konsistente Kommunikation mit unseren Aktionären und der breiteren Investorengemeinschaft ist integraler Bestandteil von Kodiaks Strategie zur Schaffung langfristiger Werte“, sagte Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak Copper Corp. „Der Einsatz der Expertise von Capital Analytica wird uns helfen, unsere Marktpräsenz zu verbessern, während wir auf die bevorstehende erste Mineralressourcenschätzung für unser MPD-Kupfer-Gold-Projekt zusteuern, ein wichtiger Meilenstein und gleichzeitig der Ausgangspunkt für die nächste Wachstumsphase, in der wir damit fortfahren werden, das Ausmaß und das Potenzial dieses Projekts unter Beweis zu stellen.“

Kodiak hat Triomphe Holdings Ltd., firmierend als Capital Analytica, einen unabhängigen Dienstleister, beauftragt, bestimmte Marketing- und Social-Media-Dienstleistungen für das Unternehmen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen zu erbringen. Capital Analytica mit Sitz in British Columbia ist auf Marketing, Social Media und Öffentlichkeitsarbeit im Bergbau- und Metallsektor spezialisiert. Im Rahmen eines Beratungsvertrags vom 17. November 2025 wird Capital Analytica für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten Social-Media-Dienstleistungen, Kapitalmarktberatung und Berichterstattung über das soziale Engagement für eine Gebühr von 150.000 CAD erbringen, die in zwei Tranchen zu zahlen ist. Der Auftrag unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture.

Über Kodiak Copper Corp.