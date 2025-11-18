    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    AKTIE IM FOKUS

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL-Aktien fallen nach Prognosesenkung um 5,5%.
    • Euphorie nach Sky-Übernahme ist komplett verflogen.
    • Jahresbilanz zeigt dennoch 19% Erholung seit November.
    AKTIE IM FOKUS - RTL schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Prognosesenkung haben die Aktien von RTL am Dienstag zeitweise 5,5 Prozent verloren. Die Papiere der Luxemburger schlossen damit im Chart eine Kurslücke, die sie Ende Juni mit Ankündigung der Übernahme von Sky Deutschland aufgerissen hatten.

    Die damalige Euphorie in den Aktien ist also komplett verflogen. Stattdessen bestimmen schwache Werbemärkte wieder den Kursverlauf. Nach einem Rekordtief im November 2024 ist die Jahresbilanz dennoch mit plus 19 Prozent von Erholung geprägt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Short
    36,63€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 12,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    31,52€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 11,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Prognosesenkung ernüchtert, kommt für Anleger aber nach der Senkung des Werbekonzerns Ströer Mitte September nicht ganz überraschend. Daran erinnerte auch Expertin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein. Entsprechend dämmten die RTL-Papiere ihr Minus inzwischen auf gut 3 Prozent ein./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 32,45 auf Tradegate (18. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -11,53 %/+29,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der RTL Group Aktie, insbesondere um Dividenden, Aktienrückkäufe und die Auswirkungen des Streaming-Trends auf die Ertragslage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS RTL schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung Nach einer Prognosesenkung haben die Aktien von RTL am Dienstag zeitweise 5,5 Prozent verloren. Die Papiere der Luxemburger schlossen damit im Chart eine Kurslücke, die sie Ende Juni mit Ankündigung der Übernahme von Sky Deutschland aufgerissen …