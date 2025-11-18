AKTIE IM FOKUS
RTL schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung
- RTL-Aktien fallen nach Prognosesenkung um 5,5%.
- Euphorie nach Sky-Übernahme ist komplett verflogen.
- Jahresbilanz zeigt dennoch 19% Erholung seit November.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Prognosesenkung haben die Aktien von RTL am Dienstag zeitweise 5,5 Prozent verloren. Die Papiere der Luxemburger schlossen damit im Chart eine Kurslücke, die sie Ende Juni mit Ankündigung der Übernahme von Sky Deutschland aufgerissen hatten.
Die damalige Euphorie in den Aktien ist also komplett verflogen. Stattdessen bestimmen schwache Werbemärkte wieder den Kursverlauf. Nach einem Rekordtief im November 2024 ist die Jahresbilanz dennoch mit plus 19 Prozent von Erholung geprägt.
Die Prognosesenkung ernüchtert, kommt für Anleger aber nach der Senkung des Werbekonzerns Ströer Mitte September nicht ganz überraschend. Daran erinnerte auch Expertin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein. Entsprechend dämmten die RTL-Papiere ihr Minus inzwischen auf gut 3 Prozent ein./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 32,45 auf Tradegate (18. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,42 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -11,53 %/+29,54 % bedeutet.
aus dem heutigen Finanzbericht:
Es gibt die normale Dividende +/- 2 Euro und zusätzlich 5 Euro Sonderdividende
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/