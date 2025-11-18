RTL schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung

Die Prognosesenkung ernüchtert, kommt für Anleger aber nach der Senkung des Werbekonzerns Ströer Mitte September nicht ganz überraschend. Daran erinnerte auch Expertin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein. Entsprechend dämmten die RTL-Papiere ihr Minus inzwischen auf gut 3 Prozent ein./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 32,45 auf Tradegate (18. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,42 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,90 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -11,53 %/+29,54 % bedeutet.