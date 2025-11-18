Plansecur empfiehlt
Sparen, aber richtig! / Sparen in drei Töpfen: für Notfälle, Investitionen und langfristigen Vermögensaufbau
Kassel (ots) - Viele Menschen sparen falsch, sagt Volker Britt, Mitglied der
Geschäftsleitung bei der Kasseler Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. Trotz
anhaltender Inflation parken sie zu viel Geld auf Giro- oder Sparkonten - und
verlieren dadurch Jahr für Jahr an Kaufkraft.
Er verweist auf eine aktuelle Umfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen.
Demnach nimmt das Girokonto die Spitzenposition unter den genutzten
Geldanlageformen ein (41 Prozent), gefolgt vom Sparbuch bzw. Spareinlagen (35
Prozent). "In beiden Fällen verlieren die Menschen real Geld statt es zu
mehren", sagt Volker Britt. Er empfiehlt: "Sparen, aber richtig!". Hierfür rät
er zu einem Drei-Töpfe-Modell.
Geschäftsleitung bei der Kasseler Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. Trotz
anhaltender Inflation parken sie zu viel Geld auf Giro- oder Sparkonten - und
verlieren dadurch Jahr für Jahr an Kaufkraft.
Er verweist auf eine aktuelle Umfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen.
Demnach nimmt das Girokonto die Spitzenposition unter den genutzten
Geldanlageformen ein (41 Prozent), gefolgt vom Sparbuch bzw. Spareinlagen (35
Prozent). "In beiden Fällen verlieren die Menschen real Geld statt es zu
mehren", sagt Volker Britt. Er empfiehlt: "Sparen, aber richtig!". Hierfür rät
er zu einem Drei-Töpfe-Modell.
Im ersten Topf liegt das Geld für Notfälle, also beispielsweise dringende
Reparaturen oder plötzlich notwendige Ersatzinvestitionen. In diesem Puffer
sollten drei bis fünf Monatsgehälter liegen. "Hierfür ist ein Tagesgeldkonto am
besten geeignet", rät Volker Britt.
An zweiter Stelle empfiehlt der Finanzberater einen "Sicherheitstopf". Dieser
ist für geplante Investitionen vorgesehen, etwa ein neues Auto, einen modernen
Fernseher oder die nächste Urlaubsreise. Hierfür bietet sich die Anlage als
Festgeld an. "Es gibt Angebote mit über 2 Prozent Zinsen, Einzelner sogar mit
über 2,5 Prozent", sagt er mit Blick auf die aktuelle Marktsituation. Er stellt
klar: "Mit diesem Geld sollte man nicht spekulieren, wenn man es innerhalb der
nächsten fünf Jahre braucht."
Auf dem dritten Platz liegt der "Wachstumstopf", bei dem es um langfristiges
Sparen über zehn Jahre oder länger geht, um Vermögen aufzubauen. Hierfür
empfiehlt der Experte für Finanzplanung in Abhängigkeit von der persönlichen
Risikoneigung einen Mix aus Aktien-, Anleihe- oder Rentenfonds mit breiter
Streuung. Von Einzeltiteln rät er indes ab, weil er diese als zu riskant für
langfristige Sparpläne einstuft.
Volker Britt erläutert: "Der erste Topf wird in vielen Fällen überspart, dort
steckt also viel mehr Geld drin, als sinnvoll ist. Viele Menschen wären gut
beraten, einen Großteil davon in die beiden anderen Töpfe zu schieben und
Finanzanlagen abseits des Giro- und Sparkontos zu nutzen. Beim dritten Topf ist
leider festzustellen, dass er häufig viel zu spät angegangen wird und die
Beimischung von weltweit gestreuten Aktienfonds unterbleibt. Damit verschenken
die meisten Menschen den Zinseszinseffekt, der umso stärker wirkt, je früher man
anfängt, je länger die Sparphase läuft und je höher die Verzinsung ist. Konkret
sollte man spätestens mit 25 Jahren beginnen, in den Wachstumstopf einzuzahlen."
Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze
und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und
Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen
(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind
mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder
Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben
mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen
auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.
Bildmaterial für die Presse gibt es hier
(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .
Pressekontakt:
Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,
Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6160760
OTS: Plansecur KG
Reparaturen oder plötzlich notwendige Ersatzinvestitionen. In diesem Puffer
sollten drei bis fünf Monatsgehälter liegen. "Hierfür ist ein Tagesgeldkonto am
besten geeignet", rät Volker Britt.
An zweiter Stelle empfiehlt der Finanzberater einen "Sicherheitstopf". Dieser
ist für geplante Investitionen vorgesehen, etwa ein neues Auto, einen modernen
Fernseher oder die nächste Urlaubsreise. Hierfür bietet sich die Anlage als
Festgeld an. "Es gibt Angebote mit über 2 Prozent Zinsen, Einzelner sogar mit
über 2,5 Prozent", sagt er mit Blick auf die aktuelle Marktsituation. Er stellt
klar: "Mit diesem Geld sollte man nicht spekulieren, wenn man es innerhalb der
nächsten fünf Jahre braucht."
Auf dem dritten Platz liegt der "Wachstumstopf", bei dem es um langfristiges
Sparen über zehn Jahre oder länger geht, um Vermögen aufzubauen. Hierfür
empfiehlt der Experte für Finanzplanung in Abhängigkeit von der persönlichen
Risikoneigung einen Mix aus Aktien-, Anleihe- oder Rentenfonds mit breiter
Streuung. Von Einzeltiteln rät er indes ab, weil er diese als zu riskant für
langfristige Sparpläne einstuft.
Volker Britt erläutert: "Der erste Topf wird in vielen Fällen überspart, dort
steckt also viel mehr Geld drin, als sinnvoll ist. Viele Menschen wären gut
beraten, einen Großteil davon in die beiden anderen Töpfe zu schieben und
Finanzanlagen abseits des Giro- und Sparkontos zu nutzen. Beim dritten Topf ist
leider festzustellen, dass er häufig viel zu spät angegangen wird und die
Beimischung von weltweit gestreuten Aktienfonds unterbleibt. Damit verschenken
die meisten Menschen den Zinseszinseffekt, der umso stärker wirkt, je früher man
anfängt, je länger die Sparphase läuft und je höher die Verzinsung ist. Konkret
sollte man spätestens mit 25 Jahren beginnen, in den Wachstumstopf einzuzahlen."
Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze
und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und
Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen
(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind
mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder
Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben
mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen
auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.
Bildmaterial für die Presse gibt es hier
(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .
Pressekontakt:
Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,
Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6160760
OTS: Plansecur KG
Autor folgen