    Sparen, aber richtig! / Sparen in drei Töpfen: für Notfälle, Investitionen und langfristigen Vermögensaufbau

    Kassel (ots) - Viele Menschen sparen falsch, sagt Volker Britt, Mitglied der
    Geschäftsleitung bei der Kasseler Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. Trotz
    anhaltender Inflation parken sie zu viel Geld auf Giro- oder Sparkonten - und
    verlieren dadurch Jahr für Jahr an Kaufkraft.

    Er verweist auf eine aktuelle Umfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen.
    Demnach nimmt das Girokonto die Spitzenposition unter den genutzten
    Geldanlageformen ein (41 Prozent), gefolgt vom Sparbuch bzw. Spareinlagen (35
    Prozent). "In beiden Fällen verlieren die Menschen real Geld statt es zu
    mehren", sagt Volker Britt. Er empfiehlt: "Sparen, aber richtig!". Hierfür rät
    er zu einem Drei-Töpfe-Modell.

    Im ersten Topf liegt das Geld für Notfälle, also beispielsweise dringende
    Reparaturen oder plötzlich notwendige Ersatzinvestitionen. In diesem Puffer
    sollten drei bis fünf Monatsgehälter liegen. "Hierfür ist ein Tagesgeldkonto am
    besten geeignet", rät Volker Britt.

    An zweiter Stelle empfiehlt der Finanzberater einen "Sicherheitstopf". Dieser
    ist für geplante Investitionen vorgesehen, etwa ein neues Auto, einen modernen
    Fernseher oder die nächste Urlaubsreise. Hierfür bietet sich die Anlage als
    Festgeld an. "Es gibt Angebote mit über 2 Prozent Zinsen, Einzelner sogar mit
    über 2,5 Prozent", sagt er mit Blick auf die aktuelle Marktsituation. Er stellt
    klar: "Mit diesem Geld sollte man nicht spekulieren, wenn man es innerhalb der
    nächsten fünf Jahre braucht."

    Auf dem dritten Platz liegt der "Wachstumstopf", bei dem es um langfristiges
    Sparen über zehn Jahre oder länger geht, um Vermögen aufzubauen. Hierfür
    empfiehlt der Experte für Finanzplanung in Abhängigkeit von der persönlichen
    Risikoneigung einen Mix aus Aktien-, Anleihe- oder Rentenfonds mit breiter
    Streuung. Von Einzeltiteln rät er indes ab, weil er diese als zu riskant für
    langfristige Sparpläne einstuft.

    Volker Britt erläutert: "Der erste Topf wird in vielen Fällen überspart, dort
    steckt also viel mehr Geld drin, als sinnvoll ist. Viele Menschen wären gut
    beraten, einen Großteil davon in die beiden anderen Töpfe zu schieben und
    Finanzanlagen abseits des Giro- und Sparkontos zu nutzen. Beim dritten Topf ist
    leider festzustellen, dass er häufig viel zu spät angegangen wird und die
    Beimischung von weltweit gestreuten Aktienfonds unterbleibt. Damit verschenken
    die meisten Menschen den Zinseszinseffekt, der umso stärker wirkt, je früher man
    anfängt, je länger die Sparphase läuft und je höher die Verzinsung ist. Konkret
    sollte man spätestens mit 25 Jahren beginnen, in den Wachstumstopf einzuzahlen."

    Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung
    Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze
    und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und
    Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen
    (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind
    mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder
    Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben
    mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen
    auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

