Gewinn explodiert, Aktie kollabiert – was Xiaomi-Anleger wirklich nervös macht

Xiaomi hat im dritten Quartal einen deutlichen Ergebnissprung erzielt und gleichzeitig einen wichtigen Meilenstein in seiner Elektroauto-Sparte erreicht. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 80,9 Prozent auf 11,3 Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) und lag damit über den Analystenschätzungen. Der Umsatz wuchs um 22,3 Prozent auf 113,1 Milliarden Yuan, blieb jedoch leicht unter den Markterwartungen. Weltweit erreichte das Unternehmen im September 741,7 Millionen aktive Nutzer. Außerdem überschritt Xiaomis AIoT-Plattform erstmals die Marke von einer Milliarde vernetzter Geräte.

Besonders im Fokus stand das Elektroauto-Geschäft: Erstmals meldete Xiaomi hier einen Quartalsgewinn. Die Sparte brachte 700 Millionen Yuan ein, nachdem im Vorquartal noch ein Verlust von 300 Millionen Yuan verbucht worden war. Insgesamt steuerte sie zu einem Nettogewinn von 12,3 Milliarden Yuan bei und übertraf damit klar die durchschnittliche Prognose von 9,62 Milliarden Yuan. Xiaomi lieferte im dritten Quartal 108.796 Fahrzeuge aus – ein Rekord. Für das Gesamtjahr plant das Unternehmen 350.000 Auslieferungen und will ab 2027 auch in Europa verkaufen, um langfristig "eines der fünf weltweit führenden Automobilunternehmen" zu werden.