Totgesagte leben länger: Diese Vice-Stock brachte +215.196 % in 63 Jahren!

Die Zahlen sind kaum zu glauben: Hätte man 1970 1 US-Dollar in Altria investiert, wären daraus heute 2.151,96 US-Dollar geworden. Denn damals kostete eine Aktie nur 0,027 US-Dollar. Der Montagsschluss an der NYSE lag dagegen bei 58,13 US-Dollar. Eine ähnliche Langfristbilanz kann weltweit kaum ein anderes Unternehmen vorweisen.

Dabei schrumpft der Zigarettenmarkt seit Jahrzehnten. Mitte der 1960er-Jahre rauchten in den USA noch rund 43 Prozent der Erwachsenen, heute sind es weniger als 12 Prozent. Auch die verkauften Stückzahlen sind seit dem Höchststand Anfang der 1980er-Jahre um rund 70 Prozent eingebrochen. Strengere Gesetze, Werbeverbote, hohe Steuern und der historische Vergleichsvertrag ("Master Settlement Agreement") von 1998 haben die Branche fundamental verändert.

Doch genau diese Regulierung hat ausgerechnet Altria stärker gemacht. Neue Wettbewerber haben praktisch keine Chance: Ohne Werbemöglichkeiten und mit hohen rechtlichen Hürden ist ein Markteintritt nahezu ausgeschlossen. Gleichzeitig treiben immer höhere Verbrauchsteuern die Verkaufspreise nach oben und stärken damit die Preissetzungsmacht der etablierten Konzerne.

Während Konsumgüter im Schnitt zehnmal so teuer sind wie in den 1960er-Jahren, haben sich die Zigarettenpreise fast verfünfzigfacht. Für Altria bedeutet das üppige Margen: Die operative Marge kletterte von rund 15 Prozent im Jahr 1970 auf mittlerweile knapp 60 Prozent. Obwohl die Absatzmengen sinken, steigen die Gewinne – und das seit Jahrzehnten.

Hinzu kommt die hartnäckige Skepsis vieler Investoren gegenüber Tabakaktien – viele ESG-Investoren schließen Tabak-Investments aus. Die Branche gilt als unpopulär, was die Bewertungen niedrig hält und es Altria ermöglicht hat, über Jahrzehnte hinweg eigene Aktien günstig zurückzukaufen. Durch die Reduktion des Aktienbestands wurde die Ertragskraft pro Aktie zusätzlich gesteigert.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



