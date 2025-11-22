    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAltria Group AktievorwärtsNachrichten zu Altria Group

    Gewinner der Börsengeschichte

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Totgesagte leben länger: Diese Vice-Stock brachte +215.196 % in 63 Jahren!

    Nicht Nvidia, sondern ausgerechnet die Aktie des Tabakunternehmens Altria gewann innerhalb von 63 Jahren mehr als 215.000 Prozent hinzu. Dabei galt das Geschäftsmodell der Tabakindustrie schon lange als überholt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Altria-Aktie stieg seit 1970 um über 215.000%.
    • Zigarettenmarkt schrumpft, aber Altria profitiert.
    • Hohe Margen und Aktienrückkäufe stärken Erträge.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Gewinner der Börsengeschichte - Totgesagte leben länger: Diese Vice-Stock brachte +215.196 % in 63 Jahren!
    Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

    Die Zahlen sind kaum zu glauben: Hätte man 1970 1 US-Dollar in Altria investiert, wären daraus heute 2.151,96 US-Dollar geworden. Denn damals kostete eine Aktie nur 0,027 US-Dollar. Der Montagsschluss an der NYSE lag dagegen bei 58,13 US-Dollar. Eine ähnliche Langfristbilanz kann weltweit kaum ein anderes Unternehmen vorweisen.

    Altria Group

    +0,10 %
    +1,68 %
    -8,83 %
    -12,97 %
    -4,87 %
    +16,81 %
    +48,77 %
    -6,61 %
    +450,74 %
    ISIN:US02209S1033WKN:200417

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    190,59€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,25€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei schrumpft der Zigarettenmarkt seit Jahrzehnten. Mitte der 1960er-Jahre rauchten in den USA noch rund 43 Prozent der Erwachsenen, heute sind es weniger als 12 Prozent. Auch die verkauften Stückzahlen sind seit dem Höchststand Anfang der 1980er-Jahre um rund 70 Prozent eingebrochen. Strengere Gesetze, Werbeverbote, hohe Steuern und der historische Vergleichsvertrag ("Master Settlement Agreement") von 1998 haben die Branche fundamental verändert.

    Doch genau diese Regulierung hat ausgerechnet Altria stärker gemacht. Neue Wettbewerber haben praktisch keine Chance: Ohne Werbemöglichkeiten und mit hohen rechtlichen Hürden ist ein Markteintritt nahezu ausgeschlossen. Gleichzeitig treiben immer höhere Verbrauchsteuern die Verkaufspreise nach oben und stärken damit die Preissetzungsmacht der etablierten Konzerne.

    Während Konsumgüter im Schnitt zehnmal so teuer sind wie in den 1960er-Jahren, haben sich die Zigarettenpreise fast verfünfzigfacht. Für Altria bedeutet das üppige Margen: Die operative Marge kletterte von rund 15 Prozent im Jahr 1970 auf mittlerweile knapp 60 Prozent. Obwohl die Absatzmengen sinken, steigen die Gewinne – und das seit Jahrzehnten.

    Hinzu kommt die hartnäckige Skepsis vieler Investoren gegenüber Tabakaktien – viele ESG-Investoren schließen Tabak-Investments aus. Die Branche gilt als unpopulär, was die Bewertungen niedrig hält und es Altria ermöglicht hat, über Jahrzehnte hinweg eigene Aktien günstig zurückzukaufen. Durch die Reduktion des Aktienbestands wurde die Ertragskraft pro Aktie zusätzlich gesteigert.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der Börsengeschichte Totgesagte leben länger: Diese Vice-Stock brachte +215.196 % in 63 Jahren! Nicht Nvidia, sondern ausgerechnet die Aktie des Tabakunternehmens Altria gewann innerhalb von 63 Jahren mehr als 215.000 Prozent hinzu. Dabei galt das Geschäftsmodell der Tabakindustrie schon lange als überholt.