    Weitere Verluste - Anleger nehmen Risiko heraus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen starten schwach, EuroStoxx -1,27%.
    • Technologiewerte unter Druck, AMS-Osram -14%.
    • Roche-Aktien steigen dank positiver Studiendaten.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    (Im Absatz zu Akzo Nobel wird die Übernahmeprämie unter Einbeziehung der Sonderdividende präzisiert. Der Analyst hat seine Angaben nach Rücksprache mit dem Unternehmen angepasst.)

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag an den schwachen Vortag angeknüpft. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 1,27 Prozent tiefer mit 5.569,21 Punkten. Etwas besser sah es beim Schweizer SMI mit einem Minus von 0,63 Prozent auf 12.518,37 Punkte aus. Hier stützten die defensiven Schwergewichte. Der britische FTSE 100 verlor unterdessen ein Prozent auf 9.579,12 Punkte.

    Die Kaufzurückhaltung wurde durch Zahlen aus den USA verstärkt. "Im Vorfeld der anstehenden Makrodaten aus den USA und den Quartalszahlen von Nvidia (...) bleiben die Marktteilnehmer im Risk-Off Modus", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest.

    Vor allem auf Nivdia schauen die Marktteilnehmer mit Argusaugen. "Statt Jahresendrally stehen die Zeichen im Vorfeld dieses Termins auf Ausverkaufsstimmung", betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Der Technologiesektor lässt weiter die vermeintlich heiße Luft ab, die Bären haben für den Moment die Kontrolle auf dem Börsenparkett übernommen."

    Technologiewerte gehörten denn auch zu den schwächeren Sektoren. Die Aktien von AMS-Osram brachen um über 14 Prozent ein. Die Zahlen zum dritten Quartal hatten zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, der Ausblick belastete jedoch.

    Aber auch in anderen Sektoren wie Autos, Banken und Industrie kam es zu mehr oder minder deutlichen Abgaben. Die am Morgen anlässlich eines Investorentages publizierten Finanzziele von ABB vermochten nicht zu begeistern. Die Aktie verlor 3,7 Prozent. Und auch die Fusionsabsichten von Akzo Nobel ließen Marktteilnehmer kalt. Der Farb- und Lackhersteller will mit der früheren DuPont-Lacksparte Axalta fusionieren. Die Analysten von Bernstein sprachen entgegen der Unternehmensmitteilung von einer Übernahme von Axalta duch Akzo. Dabei liege die Übernahmeprämie bei über Prozent - nach Zahlung einer Sonderdividende an die Akzo-Aktionäre. Alles in allen sollte die Transaktion bei den Aktionären von Akzo nicht gerade für Begeisterungsstürme sorgen, auch wenn der Schmerz etwas durch eine Sonderdividende gelindert werde. Akzo Nobel lagen leicht im Minus.
    Vergleichsweise gut hielt sich die Pharmabranche. Hier stützten die Gewinne des Schwergewichts Roche , das um fast sechs Prozent zulegte und damit auf gute Studiendaten regierte. Das Brustkrebsmittel Giredestrant hatte sich als wirksam bei der Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs in frühem Stadium erwiesen. "Der lang ersehnte Erfolg ist endlich da", stellten die Analysten von Vontobel fest. Die Daten untermauerten das Potenzial von Giredestrant./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 58,86 auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +29,09 %/+47,98 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
