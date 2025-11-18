    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    Änderungen in den Ausschüssen des Verwaltungsrats

    Johannesburg, 18. November 2025: Gemäß Abschnitt 3.59(c) der Börsenzulassungsvorschriften der JSE Limited werden die Aktionäre von Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to- ... -) darüber informiert, dass Dr. Lindiwe Mthimunye, die kürzlich zur unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktorin des Unternehmens ernannt wurde, als zusätzliches Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses, des Risikoausschusses und des Ausschusses für Soziales, Ethik und Nachhaltigkeit berufen wurde. Dr. Richard Stewart, der Chief Executive Officer, wurde als zusätzliches Mitglied des Risikoausschusses und des Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit berufen. Diese Änderungen in den Ausschüssen treten sofort in Kraft.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

