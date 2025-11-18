UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach einem Informationsgespräch mit Finanzvorständin Eva Scherer und dem IR-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei neutral gewesen, wobei die nordamerikanischen Zölle ein zentrales Thema gewesen seien, schrieb Hemal Bhundia am Montag. So habe der Lkw-Bauer erklärt, dass es noch offene Fragen zu den neuen Zöllen gebe. Zudem sei die Bedeutung der Erholung des nordamerikanischen Frachtmarktes sowie weitere Faktoren für Lkw-Bestellungen in Nordamerika betont worden. Themen seien zudem die europäische Nachfrage gewesen, die Lkw-Preisentwicklung und der Zeitpunkt von Aktienrückkäufen./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



