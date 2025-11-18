    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxel Springer AktievorwärtsNachrichten zu Axel Springer

    "Der Lenker"

    Akio Toyoda erhält das GOLDENE LENKRAD 2025 / Auszeichnung für die besten Autos des Jahres / Verleihung heute Abend bei Axel Springer / 19:30 Uhr live bei BILD.de und AUTOBILD.de (FOTO)

    Berlin (ots) - Heute, Dienstagabend 18. November 2025, wird bei Axel Springer in
    Berlin wieder das GOLDENE LENKRAD vergeben. Seit Axel Springer den Preis 1976
    ins Leben rief, gilt er als eine der begehrtesten Trophäen der Automobilbranche.
    Wer hier gewinnt, muss überzeugen - technisch, emotional und strategisch.

    2025 verleihen AUTO BILD und BILD am SONNTAG die Auszeichnung in Anwesenheit der
    wichtigsten Auto-Manager Europas bereits zum 49. Mal. Moderiert wird das
    Gala-Event, das ab 19:30 Uhr live bei BILD.de und AUTOBILD.de gezeigt wird, von
    Barbara Schöneberger.

    Das EHRENLENKRAD geht an Akio Toyoda. Der Enkel von Kiichiro Toyoda, dem Gründer
    von Toyota, steht wie kaum ein anderer für die Verbindung aus Tradition, Technik
    und echter Begeisterung fürs Fahren. Als heutiger Chairman von Toyota Motor
    Corporation hat er den Konzern nicht nur wirtschaftlich erfolgreich geführt,
    sondern ihm eine Seele gegeben: mit Respekt, Demut und einer aufrichtigen Liebe
    zu Autos. Akio Toyoda kennt das Unternehmen, wie andere eine Rennstrecke: Kurve
    für Kurve. Dafür hilft ihm seine persönliche Leidenschaft als Rennfahrer, die
    sein Verständnis dafür prägte, was ein gutes Auto ausmacht.

    Robin Hornig, Chefredakteur AUTO BILD: "Akio Toyoda ist Unternehmenslenker und
    Carguy, Visionär und Traditionalist, Rennfahrer und Mensch. Einer, der zeigt,
    dass Leidenschaft für Technik und Verantwortung füreinander keine Gegensätze
    sind, der als Vorsitzender nicht nur dirigiert, sondern auch ins Lenkrad greift.
    Er ist 'der Lenker' und erhält dafür das Ehrenlenkrad beim GOLDENEN LENKRAD
    2025."

    Die Preisträger: Volkswagen-Konzern sechsmal an der Spitze

    Auch in diesem Jahr stellten sich wieder 72 Modelle in acht Kategorien dem
    Urteil der Leserinnen, Leser und einer Expertenjury, u. a. mit Rennfahrer David
    Schumacher, Rennfahr-Legende Hans-Joachim Stuck, TV-Moderatorin Lina van de
    Mars, Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald, Moderatorin Andrea Kaiser und ihr
    Mann, der Rallye-Fahrer Sébastien Ogier, Schauspielerin Tina Ruland sowie
    Rallye-Fahrerin Isolde Holderied.

    Vom kompakten Stromer bis zur Hochleistungs-Ikone wurde getestet, gefahren und
    verglichen - kompromisslos und praxisnah. Die Jury prüfte nicht nur Leistung und
    Design, sondern auch Alltagstauglichkeit, Nachhaltigkeit und das, was am Ende
    wirklich zählt: das beste Gesamtpaket.

    Das Ergebnis: ein Feuerwerk der Vielfalt - und ein Triumph für den
    Volkswagen-Konzern, der gleich sechs Goldenen Lenkräder gewinnt. Vom
    elektrischen ID.7 GTX Tourer über den legendären Golf GTI Edition 50 bis zum
    Porsche 911 GT3 - diese Sieger zeigen, wohin die Reise geht: mit Herz, Power und
    Präzision.

    Aber auch die Konkurrenz konnte bei den Lesern und der Jury punkten: Der Opel
    Mokka GSe bringt Rallye-Technik auf die Straße, der BMW M5 Touring vereint
    Kraft, Komfort und Emotion. Die Mercedes C-Klasse überzeugt als bester
    Gebrauchter. In den Redaktionspreisen zeigen der Hyundai Inster, der VW T-Roc,
    der Mercedes CLA und der BMW iX3, dass Qualität, Vernunft und Vision Hand in
    Hand gehen können.

    Die Preisträger des GOLDENE LENKRADs 2025 im Überblick

    - Kleinwagen: Opel Mokka GSE
    - Kompaktklasse: VW Golf GTI Edition 50
    - Mittelklasse: Cupra Terramar VZ 1.5 e-Hybrid
    - Obere Mittelklasse: VW ID.7 GTX Tourer
    - Ober-/Luxusklasse: BMW M5 Touring
    - Sportwagen: Porsche 911 GT3
    - Familienauto: VW Tayron
    - Gebrauchtwagen: Mercedes C-Klasse
    - Bestes Auto unter 25.000 Euro: Hyundai Inster
    - Bestes Auto unter 40.000 Euro: VW T-Roc
    - Bestes Auto unter 50.000 Euro: Mercedes CLA
    - Beste Innovation: BMW Neue Klasse (iX3)
    - Ehrenlenkrad: Akio Toyoda

    Pressekontakt:

    Christian Senft
    Director Communications BILD-Gruppe
    Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10
    Mobil: +49 (0) 151 4404 7239
    mailto:christian.senft@axelspringer.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53065/6160800
    OTS: AUTO BILD


