Akio Toyoda erhält das GOLDENE LENKRAD 2025 / Auszeichnung für die besten Autos des Jahres / Verleihung heute Abend bei Axel Springer / 19:30 Uhr live bei BILD.de und AUTOBILD.de (FOTO)
Berlin (ots) - Heute, Dienstagabend 18. November 2025, wird bei Axel Springer in
Berlin wieder das GOLDENE LENKRAD vergeben. Seit Axel Springer den Preis 1976
ins Leben rief, gilt er als eine der begehrtesten Trophäen der Automobilbranche.
Wer hier gewinnt, muss überzeugen - technisch, emotional und strategisch.
2025 verleihen AUTO BILD und BILD am SONNTAG die Auszeichnung in Anwesenheit der
wichtigsten Auto-Manager Europas bereits zum 49. Mal. Moderiert wird das
Gala-Event, das ab 19:30 Uhr live bei BILD.de und AUTOBILD.de gezeigt wird, von
Barbara Schöneberger.
Das EHRENLENKRAD geht an Akio Toyoda. Der Enkel von Kiichiro Toyoda, dem Gründer
von Toyota, steht wie kaum ein anderer für die Verbindung aus Tradition, Technik
und echter Begeisterung fürs Fahren. Als heutiger Chairman von Toyota Motor
Corporation hat er den Konzern nicht nur wirtschaftlich erfolgreich geführt,
sondern ihm eine Seele gegeben: mit Respekt, Demut und einer aufrichtigen Liebe
zu Autos. Akio Toyoda kennt das Unternehmen, wie andere eine Rennstrecke: Kurve
für Kurve. Dafür hilft ihm seine persönliche Leidenschaft als Rennfahrer, die
sein Verständnis dafür prägte, was ein gutes Auto ausmacht.
Robin Hornig, Chefredakteur AUTO BILD: "Akio Toyoda ist Unternehmenslenker und
Carguy, Visionär und Traditionalist, Rennfahrer und Mensch. Einer, der zeigt,
dass Leidenschaft für Technik und Verantwortung füreinander keine Gegensätze
sind, der als Vorsitzender nicht nur dirigiert, sondern auch ins Lenkrad greift.
Er ist 'der Lenker' und erhält dafür das Ehrenlenkrad beim GOLDENEN LENKRAD
2025."
Die Preisträger: Volkswagen-Konzern sechsmal an der Spitze
Auch in diesem Jahr stellten sich wieder 72 Modelle in acht Kategorien dem
Urteil der Leserinnen, Leser und einer Expertenjury, u. a. mit Rennfahrer David
Schumacher, Rennfahr-Legende Hans-Joachim Stuck, TV-Moderatorin Lina van de
Mars, Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald, Moderatorin Andrea Kaiser und ihr
Mann, der Rallye-Fahrer Sébastien Ogier, Schauspielerin Tina Ruland sowie
Rallye-Fahrerin Isolde Holderied.
Vom kompakten Stromer bis zur Hochleistungs-Ikone wurde getestet, gefahren und
verglichen - kompromisslos und praxisnah. Die Jury prüfte nicht nur Leistung und
Design, sondern auch Alltagstauglichkeit, Nachhaltigkeit und das, was am Ende
wirklich zählt: das beste Gesamtpaket.
Das Ergebnis: ein Feuerwerk der Vielfalt - und ein Triumph für den
Volkswagen-Konzern, der gleich sechs Goldenen Lenkräder gewinnt. Vom
elektrischen ID.7 GTX Tourer über den legendären Golf GTI Edition 50 bis zum
Porsche 911 GT3 - diese Sieger zeigen, wohin die Reise geht: mit Herz, Power und
Präzision.
Aber auch die Konkurrenz konnte bei den Lesern und der Jury punkten: Der Opel
Mokka GSe bringt Rallye-Technik auf die Straße, der BMW M5 Touring vereint
Kraft, Komfort und Emotion. Die Mercedes C-Klasse überzeugt als bester
Gebrauchter. In den Redaktionspreisen zeigen der Hyundai Inster, der VW T-Roc,
der Mercedes CLA und der BMW iX3, dass Qualität, Vernunft und Vision Hand in
Hand gehen können.
Die Preisträger des GOLDENE LENKRADs 2025 im Überblick
- Kleinwagen: Opel Mokka GSE
- Kompaktklasse: VW Golf GTI Edition 50
- Mittelklasse: Cupra Terramar VZ 1.5 e-Hybrid
- Obere Mittelklasse: VW ID.7 GTX Tourer
- Ober-/Luxusklasse: BMW M5 Touring
- Sportwagen: Porsche 911 GT3
- Familienauto: VW Tayron
- Gebrauchtwagen: Mercedes C-Klasse
- Bestes Auto unter 25.000 Euro: Hyundai Inster
- Bestes Auto unter 40.000 Euro: VW T-Roc
- Bestes Auto unter 50.000 Euro: Mercedes CLA
- Beste Innovation: BMW Neue Klasse (iX3)
- Ehrenlenkrad: Akio Toyoda
Pressekontakt:
Christian Senft
Director Communications BILD-Gruppe
Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10
Mobil: +49 (0) 151 4404 7239
mailto:christian.senft@axelspringer.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53065/6160800
OTS: AUTO BILD
