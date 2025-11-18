Cathie Wood schiebt weitere 10 Millionen in Bullish nach

Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest setzt ihren Expansionskurs im Krypto-Sektor fort und hat am Montag Bullish -Aktien im Wert von rund 10,2 Millionen US-Dollar zugekauft.

Laut dem Trading-Report vom Montag erwarb der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK) 191.195 Bullish-Aktien. Der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) folgte mit 56.660 Papieren, während der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) weitere 29.208 Aktien einsammelte.

Damit setzt Wood den jüngsten Kauftrend ihrer Firma fort: Bereits am Donnerstag der Vorwoche hatte Ark Invest Bullish-Aktien im Wert von 7,28 Millionen US-Dollar geordert – zusätzlich zu Käufen bei Circle und BitMine.

Aktie unter Druck – Blick auf die Bilanz

Die Bullish-Aktie schloss am Montag 4,5 Prozent niedriger bei 36,75 US-Dollar. Der Rücksetzer erfolgt, während Anleger auf die anstehenden Quartalszahlen des Unternehmens blicken.

Bullish, vom Tech-Milliardär Peter Thiel unterstützt, legt am 19. November seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor. Zuletzt hatte das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang auf 57 Millionen US-Dollar gemeldet – nach 67 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite präsentiert sich hingegen ein deutlich anderes Bild: Bullish erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 108,3 Millionen US-Dollar, nachdem es im Vorjahr noch einen Nettoverlust von 116,4 Millionen US-Dollar ausgewiesen hatte.

Analysten erwarten für das dritte Quartal 2025 einen bereinigten Gesamtumsatz zwischen 69 und 76 Millionen US-Dollar, wobei die bereinigten Transaktionserlöse voraussichtlich zwischen 25,5 und 28 Millionen US-Dollar liegen sollen.

Strategische Expansion: Bullish startet US-Spot-Handel

Im Oktober startete Bullish zudem den Spot-Handel in den USA, nachdem die Börse eine zentrale New-York-Lizenz erhalten hatte. Das Unternehmen gab an, seit Ende 2021 ein kumuliertes Handelsvolumen von über 1,5 Billionen US-Dollar erreicht zu haben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



