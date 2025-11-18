Powermax Minerals absolviert hochauflösende geophysikalische Flugmessung über dem Seltenerdmetallprojekt Atikokan in Ontario

Toronto, Ontario – 18. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. ( CSE: PMAX ) ( OTCQB: PWMXF ) ( FWB: T23 ) (das „Unternehmen“ oder „Powermax“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Messung mittels Helikopter über dem unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt (REE) Atikokan im Nordwesten der Provinz Ontario bekannt zu geben. Die Messung wurde von der Firma Geo Data Solutions GDS Inc. (GDS) aus Laval, Québec durchgeführt.

Überblick über die Messung

Die Messung umfasste insgesamt 1.409 Kilometer Flugstrecke und die hochauflösende Datenerfassung erfolgte mittels Magnetfeldmessung und Gammastrahlenspektrometrie. Die Fluglinien waren in Abständen von 50 Metern angeordnet, mit Verbindungslinien in Abständen von 500 Metern, was eine ausreichend genaue Abdeckung für die geologische und strukturelle Auswertung sicherstellte. Der Hubschrauber Eurocopter Astar 350BA+ flog in einer durchschnittlichen Höhe von 44 Metern über dem Gelände und orientierte sich exakt am Führungsraster (Drape Control) für eine optimale Datenqualität. Die gesamte Datenerfassung, Kalibrierung und Verarbeitung erfolgte gemäß den Leistungsanforderungen von Natural Resources Canada (NRCan) und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) für luftgestützte Gammastrahlenspektrometrie.

Zielsetzungen und Qualität der Messung

Die Hauptziele der Messung bestanden darin, die strukturelle und lithologische Datenauswertung zu verfeinern, magnetische Entwicklungszüge abzugrenzen und Zonen mit erhöhten Kalium-, Thorium- und Uranwerten zu ermitteln; diese gelten als mögliche Indikatoren für lithologische Veränderungen oder Mineralisierungssysteme innerhalb des Metasedimentgürtels Atikokan, der Intrusionen von massiven Biotitgraniten aufweist.

Die gesamte Feldarbeit und Datenerfassung entsprach den vertraglich vereinbarten Leistungsanforderungen. Wie GDS berichtet, lagen die magnetischen Störpegel deutlich innerhalb der akzeptablen Grenzen, die GPS-Positionierung und die Drape-Following-Performance wiesen eine hohe Genauigkeit auf und die Kalibrierung der Gammastrahlenspektrometriedaten (Kalium, Uran, Thorium) lieferte konsistente und zuverlässige Ergebnisse.