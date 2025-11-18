Anderle/Worotynski/Rychly (SPÖ): Neuer Grätzlmistplatz stärkt...

SPÖ-Gemeinderät*innen Patricia Anderle, Filip Worotynski und Yvonne Rychly, begrüßen den Start der Planungen und kritisieren faktenfreie Polemik der Wiener Grünen.

Wien (APA-ots) - SPÖ-Gemeinderätin Patricia Anderle stellt in der heutigen

Gemeinderatssitzung die Bedeutung des neuen Grätzlmistplatzes in der Leopoldstadt eindrucksvoll heraus. Gemeinsam mit Brigittenauer SPÖ- Gemeinderat Filip Worotynski und SPÖ-Gemeinderätin Yvonne Rychly unterstrich sie, wie wichtig wohnortnahe Entsorgungsstrukturen fur die Wiener*innen und fur eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sind.



Scharfe Worte finden die drei SPÖ-Abgeordneten fur die Wiener Grünen, die erneut mit unpassenden Vergleichen und faktenfreien Behauptungen versucht haben, politisches Kleingeld zu schlagen. Derartige Polemik verblasse, sobald die konkreten Fakten am Tisch liegen: ein optimal angebundener, gut geschutzter Standort ohne angrenzende Wohngebaude, klare Sicherheitsstandards und umfassende Prufungen fur Boden, Schall, Emission und Verkehr.



Die Planungsmittel in Höhe von rund acht Millionen Euro decken alle notwendigen Gutachten, Prufungen sowie die gesamte Entwurfs-, Einreich- und Ausfuhrungsplanung ab. Anfang 2026 wird eine erste Informationsveranstaltung fur Anrainer*innen stattfinden.

Der neue Standort an der Innstrasse wirkt wie ein kräftiger Impuls, der einem wachsenden Stadtteil Raum zum Atmen gibt. Auf 6.600 Quadratmetern entstehen ein moderner Mistplatz und dringend benötigte Mitarbeiter*innenunterkünfte fur die Straßenreinigung und Müllsammlung. Das Einzugsgebiet umfasst weit uber 200.000 Menschen vom 2. und 20. Bezirk - ein Versorgungsradius, der die Dimension der geplanten Einrichtung eindrucksvoll zeigt.



Patricia Anderle betont: "Der neue Grätzlmistplatz ist ein Fundament fur gelebten Klimaschutz und fur besseren Service im Alltag der Wiener*innen. Wir schaffen hier eine Einrichtung, die Reparatur, Ressourcenschonung und moderne Abfallwirtschaft vereint. Genau so funktioniert eine Stadt, die Verantwortung ernst nimmt und Lebensqualität sichert."



Besonders hervorzuheben ist die klimafitte Bauweise: begrünte Dächer und Fassaden, Photovoltaikanlagen, Regenwassermanagement, Recyclingbaustoffe und umfassender Schallschutz. Diese Kombination wirkt wie ein grüner Schutzmantel, der Stadtentwicklung und Umweltbewusstsein miteinander verwebt. Wir in Wien setzen hier konsequent auf nachhaltige Stadtgestaltung - nah an den Menschen, stark fur die Zukunft.



Filip Worotynski erklärt: "Wien wächst. Klar ist, dass die Infrastruktur mitwachsen muss, sonst bleibt die gewohnte hohe Wiener Lebensqualität auf der Strecke. Dieser Mistplatz bringt Entlastung fu r tausende Haushalte und schafft Sicherheit fur alle, die täglich auf die MA 48 angewiesen sind."



Yvonne Rychly ergänzt: "Ein Mistplatz dieser Größe ist kein Nice- to-have, sondern ein unverzichtbarer Anker fur ein dicht bewohntes, dynamisches Grätzl. Diese Einrichtung schafft Ordnung, stärkt die Kreislaufwirtschaft und entlastet bestehende Standorte. Genau das brauchen wir in der Leopoldstadt und in der Brigittenau."

Patricia Anderle betont abschließend: "Wien bleibt lebenswert, weil wir nicht stehen bleiben. Dieser Grätzlmistplatz verbindet Umwelt, Service und Lebensqualität - und zeigt, wie entschlossen wir daran arbeiten, Wien noch lebenswerter zu machen." (schluss) sh

Rückfragehinweis:

Sarah Hierhacker, MA

Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ

Mediensprecherin

Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 01 4000 81923

E-Mail: sarah.hierhacker@spw.at

Website: https://www.rathausklub.spoe.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/198/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0104 2025-11-18/12:29





