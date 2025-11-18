Litauen verdächtigt 16 Personen

"Bislang wurden 16 Personen als Verdächtige benannt, gegen neun von ihnen wurde per Gerichtsbeschluss ein Haftbefehl erlassen, und wir warten auf die Vollstreckung des europäischen Haftbefehls aus Estland", sagte Generalstaatsanwältin Nida Grunskiene litauischen Medienberichten zufolge in Vilnius. Nähere Angaben zu den Verdächtigen machte sie nicht.

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen verdächtigt insgesamt 16 Personen einem Netzwerk anzugehören, das Terroranschläge in verschiedenen europäischen Ländern geplant und organisiert haben sollen. Dazu sollen sie Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen über Kurierdienste in andere EU-Länder und nach Großbritannien versandt haben.

Die litauischen Justizbehörden hatten zuvor im September bekanntgegeben, dass sie eine Gruppe von Personen ausgemacht hätten, die Brandsätze in Kurier-Paketen verschickt haben sollen. Zwei Sendungen wurden demnach von Vilnius mit DHL-Frachtflugzeugen nach Großbritannien verschickt, die beiden anderen mit DPD-Lastwagen nach Polen. Eines davon fing im Juli 2024 Feuer im DHL-Logistikzentrum Leipzig.

Drahtzieher aus Russland



Im Zuge der Ermittlungen sei den litauischen Behörden zufolge festgestellt worden, dass die Aktionen von russischen Staatsbürgern mit Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst organisiert und koordiniert wurden. Nähere Angaben dazu machten sie damals nicht. Nach einer investigativen Recherche, die von Medien aus den baltischen Staaten und Polen zusammen mit dem russischen Portal "The Insider" durchgeführt wurde, sollen die Hintermänner frühere Sowjetoffiziere und Mitarbeiter von russischen Geheimdiensten sein.

Der Recherche zufolge sollen die Pakete mit hochentzündlichen Brandsätzen vor ihrer Aufgabe fast einen Monat lang unbemerkt durch verschiedene europäische Länder transportiert worden sein. Demnach passierten sie mehrfach die Grenzen der baltischen Staaten und Polens. Auch soll der Fall mit den Brandanschlägen auf Einkaufszentren in Vilnius und Warschau in Verbindung stehen./awe/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 42,38 auf Tradegate (18. November 2025, 12:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -3,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,43 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 50,72 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -14,69 %/+42,18 % bedeutet.



