    Ein großer Entwicklungsschritt im Bereich RFID-Lesegerätemanagement und mobile Integration (FOTO)

    Puchheim (ots) - ELATEC, ein führender Anbieter von Zugangstechnologien,
    spezialisiert auf RFID-Leser und Credentials, hat sein neuestes Software
    Development Toolkit TWN4 DevPack 5.07 auf den Markt gebracht. Die neue Version
    des DevPacks überzeugt mit schnellerer Leistung, höherer Sicherheit und größerer
    Flexibilität bei der Konfiguration und Verwaltung von RFID-Lesern und ermöglicht
    so flexible und zukunftssichere Zugangslösungen.

    "Mit jedem Release unseres DevPacks möchten wir Entwicklern, Systemintegratoren
    und Endnutzern das Leben erleichtern," betont Tobias Rasche, Global Head of
    Product Management der ELATEC GmbH. "Die Version 5.07 ist ein weiterer großer
    Entwicklungsschritt und vereint tiefgreifende Diagnosefunktionen, umfassenderen
    Support von Mobile Credentials und offene Standards für mehr Interoperabilität
    in einem einzigen leistungsstarken Paket. Damit ist unser DevPack mehr als ein
    Development Toolkit: Es ist eine umfangreiche Plattform für die Erstellung
    sicherer, flexibler und zukunftssicherer Authentifizierungslösungen.

    Erweiterte mobile und sicherheitsrelevante Funktionen

    Mit dem DevPack 5.07 erweitert ELATEC den Support moderner mobile Ökosysteme und
    eröffnet Entwicklern mehr Möglichkeiten für die Bereitstellung nahtloser,
    sicherer und flexibler Authentifizierungslösungen. Dank der Integration mit
    Orange PackID, Transact und AccessGrid sind keine zusätzlichen
    Einrichtungsschritte mehr nötig, was die Bereitstellung von Mobile
    ID-Anwendungen für Campus, Arbeitsplätze und Kundenbindungsprogramme
    vereinfacht. Neue Bluetooth®-Funktionen sorgen außerdem dafür, dass Entwickler
    vollständig personalisierte Mobile ID-Anwendungen erstellen und ELATEC-Leser
    nahtlos in bestehende Apps und Umgebungen integrieren können.

    Mit dem neuen Release wird jetzt auch PKOC (Public Key Open Credential)
    unterstützt, ein offener und herstellerunabhängiger Standard, der perfekt der
    Philosophie entspricht, die ELATEC mit seinen agnostischen Lesegeräten verfolgt.
    Mit PKOC erhalten Kunden maximale Auswahlmöglichkeit und besseren Schutz dank
    asymmetrischer Kryptographie. So können sie eine robuste Grundlage für ein
    zukunftssicheres Zugangssystem schaffen.

    Auch eine neue API für MIFARE DESFire EV2/EV3-Karten ist Teil des neuen
    Funktionsumfangs, sodass Entwickler jetzt noch flexibler moderne Funktionen und
    Sicherheitsfeatures integrieren können. Die Option PIN-after-Card ermöglicht
    außerdem die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mit einem ausgereiften
    Authentifizierungsprozess für die Zutrittskontrolle. Sie wurde speziell für die
    Nutzung von Wandlesegeräten mit Keypad wie dem Secustos entwickelt. Insgesamt
