ELATEC stellt das DevPack 5.07 vor
Ein großer Entwicklungsschritt im Bereich RFID-Lesegerätemanagement und mobile Integration (FOTO)
Puchheim (ots) - ELATEC, ein führender Anbieter von Zugangstechnologien,
spezialisiert auf RFID-Leser und Credentials, hat sein neuestes Software
Development Toolkit TWN4 DevPack 5.07 auf den Markt gebracht. Die neue Version
des DevPacks überzeugt mit schnellerer Leistung, höherer Sicherheit und größerer
Flexibilität bei der Konfiguration und Verwaltung von RFID-Lesern und ermöglicht
so flexible und zukunftssichere Zugangslösungen.
"Mit jedem Release unseres DevPacks möchten wir Entwicklern, Systemintegratoren
und Endnutzern das Leben erleichtern," betont Tobias Rasche, Global Head of
Product Management der ELATEC GmbH. "Die Version 5.07 ist ein weiterer großer
Entwicklungsschritt und vereint tiefgreifende Diagnosefunktionen, umfassenderen
Support von Mobile Credentials und offene Standards für mehr Interoperabilität
in einem einzigen leistungsstarken Paket. Damit ist unser DevPack mehr als ein
Development Toolkit: Es ist eine umfangreiche Plattform für die Erstellung
sicherer, flexibler und zukunftssicherer Authentifizierungslösungen.
Erweiterte mobile und sicherheitsrelevante Funktionen
Mit dem DevPack 5.07 erweitert ELATEC den Support moderner mobile Ökosysteme und
eröffnet Entwicklern mehr Möglichkeiten für die Bereitstellung nahtloser,
sicherer und flexibler Authentifizierungslösungen. Dank der Integration mit
Orange PackID, Transact und AccessGrid sind keine zusätzlichen
Einrichtungsschritte mehr nötig, was die Bereitstellung von Mobile
ID-Anwendungen für Campus, Arbeitsplätze und Kundenbindungsprogramme
vereinfacht. Neue Bluetooth®-Funktionen sorgen außerdem dafür, dass Entwickler
vollständig personalisierte Mobile ID-Anwendungen erstellen und ELATEC-Leser
nahtlos in bestehende Apps und Umgebungen integrieren können.
Mit dem neuen Release wird jetzt auch PKOC (Public Key Open Credential)
unterstützt, ein offener und herstellerunabhängiger Standard, der perfekt der
Philosophie entspricht, die ELATEC mit seinen agnostischen Lesegeräten verfolgt.
Mit PKOC erhalten Kunden maximale Auswahlmöglichkeit und besseren Schutz dank
asymmetrischer Kryptographie. So können sie eine robuste Grundlage für ein
zukunftssicheres Zugangssystem schaffen.
Auch eine neue API für MIFARE DESFire EV2/EV3-Karten ist Teil des neuen
Funktionsumfangs, sodass Entwickler jetzt noch flexibler moderne Funktionen und
Sicherheitsfeatures integrieren können. Die Option PIN-after-Card ermöglicht
außerdem die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mit einem ausgereiften
Authentifizierungsprozess für die Zutrittskontrolle. Sie wurde speziell für die
Nutzung von Wandlesegeräten mit Keypad wie dem Secustos entwickelt. Insgesamt
