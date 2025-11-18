Ein großer Entwicklungsschritt im Bereich RFID-Lesegerätemanagement und mobile Integration (FOTO)

Puchheim (ots) - ELATEC, ein führender Anbieter von Zugangstechnologien,

spezialisiert auf RFID-Leser und Credentials, hat sein neuestes Software

Development Toolkit TWN4 DevPack 5.07 auf den Markt gebracht. Die neue Version

des DevPacks überzeugt mit schnellerer Leistung, höherer Sicherheit und größerer

Flexibilität bei der Konfiguration und Verwaltung von RFID-Lesern und ermöglicht

so flexible und zukunftssichere Zugangslösungen.



"Mit jedem Release unseres DevPacks möchten wir Entwicklern, Systemintegratoren

und Endnutzern das Leben erleichtern," betont Tobias Rasche, Global Head of

Product Management der ELATEC GmbH. "Die Version 5.07 ist ein weiterer großer

Entwicklungsschritt und vereint tiefgreifende Diagnosefunktionen, umfassenderen

Support von Mobile Credentials und offene Standards für mehr Interoperabilität

in einem einzigen leistungsstarken Paket. Damit ist unser DevPack mehr als ein

Development Toolkit: Es ist eine umfangreiche Plattform für die Erstellung

sicherer, flexibler und zukunftssicherer Authentifizierungslösungen.









Mit dem DevPack 5.07 erweitert ELATEC den Support moderner mobile Ökosysteme und

eröffnet Entwicklern mehr Möglichkeiten für die Bereitstellung nahtloser,

sicherer und flexibler Authentifizierungslösungen. Dank der Integration mit

Orange PackID, Transact und AccessGrid sind keine zusätzlichen

Einrichtungsschritte mehr nötig, was die Bereitstellung von Mobile

ID-Anwendungen für Campus, Arbeitsplätze und Kundenbindungsprogramme

vereinfacht. Neue Bluetooth®-Funktionen sorgen außerdem dafür, dass Entwickler

vollständig personalisierte Mobile ID-Anwendungen erstellen und ELATEC-Leser

nahtlos in bestehende Apps und Umgebungen integrieren können.



Mit dem neuen Release wird jetzt auch PKOC (Public Key Open Credential)

unterstützt, ein offener und herstellerunabhängiger Standard, der perfekt der

Philosophie entspricht, die ELATEC mit seinen agnostischen Lesegeräten verfolgt.

Mit PKOC erhalten Kunden maximale Auswahlmöglichkeit und besseren Schutz dank

asymmetrischer Kryptographie. So können sie eine robuste Grundlage für ein

zukunftssicheres Zugangssystem schaffen.



Auch eine neue API für MIFARE DESFire EV2/EV3-Karten ist Teil des neuen

Funktionsumfangs, sodass Entwickler jetzt noch flexibler moderne Funktionen und

Sicherheitsfeatures integrieren können. Die Option PIN-after-Card ermöglicht

außerdem die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mit einem ausgereiften

Authentifizierungsprozess für die Zutrittskontrolle. Sie wurde speziell für die

Nutzung von Wandlesegeräten mit Keypad wie dem Secustos entwickelt. Insgesamt Seite 1 von 3 Seite 2 ►





