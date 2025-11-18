UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Prognose für das angelaufene vierte Quartal 2025 sowie Risiken hinsichtlich des angestrebten Barmittelzuflusses in diesem Jahr stellte Analyst Harry Blaiklock die Anleger am Dienstag auf eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung ein./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,47 % und einem Kurs von 9,22EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Harry Blaiklock

Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,80

Kursziel alt: 14,80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

