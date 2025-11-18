    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM
    585 Aufrufe 585 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Prognose für das angelaufene vierte Quartal 2025 sowie Risiken hinsichtlich des angestrebten Barmittelzuflusses in diesem Jahr stellte Analyst Harry Blaiklock die Anleger am Dienstag auf eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung ein./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:01 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,47 % und einem Kurs von 9,22EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Harry Blaiklock
    Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 14,80
    Kursziel alt: 14,80
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Prognose für das angelaufene vierte Quartal 2025 sowie Risiken hinsichtlich des angestrebten …