    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt ABB auf "Sector Perform" mit 54 CHF.
    • Neue Finanzziele übertreffen Erwartungen deutlich.
    • Margenziele liegen über Schneider und Siemens.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ABB Asea Brown Boveri Ltd.!
    Long
    47,56€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 7,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,93€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 7,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ABB

    -3,35 %
    -1,79 %
    -5,43 %
    +5,43 %
    +13,13 %
    +103,45 %
    +158,61 %
    +256,47 %
    +154,96 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 58,72 auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -1,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 108,13 Mrd..

    ABB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1331. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43CHF. Von den letzten 7 Analysten der ABB Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 58,00CHF was eine Bandbreite von -16,44 %/-1,09 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00CHF, was einem Rückgang von +-0,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ABB - 919730 - CH0012221716

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ABB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb …