RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken
- RBC belässt ABB auf "Sector Perform" mit 54 CHF.
- Neue Finanzziele übertreffen Erwartungen deutlich.
- Margenziele liegen über Schneider und Siemens.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 58,72 auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -1,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %.
Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 108,13 Mrd..
ABB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1331. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43CHF. Von den letzten 7 Analysten der ABB Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 58,00CHF was eine Bandbreite von -16,44 %/-1,09 % bedeutet.
