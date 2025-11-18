RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 58,72 auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -1,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %.

Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 108,13 Mrd..

ABB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1331. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43CHF. Von den letzten 7 Analysten der ABB Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 58,00CHF was eine Bandbreite von -16,44 %/-1,09 % bedeutet.