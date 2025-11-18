GSE-Erfolg
Neuer Opel Mokka GSE gewinnt das "Goldene Lenkrad 2025" (FOTO)
Rüsselsheim (ots) -
- "Bester Kleinwagen"[1]: Schnellster vollelektrischer Serien-Opel holt Gold
- Batterie-elektrischer Fahrspaß: Mokka GSE bringt Rallye-Feeling auf die Straße
- Erfolg in Serie: Bis heute bereits 22 "Auto-Oscars" für die Marke mit dem
Blitz
Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP[2]: Energieverbrauch 18,5 kWh/100
km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Gänsehaut-Feeling, Speed und elektrische Emotionen im lokal emissionsfreien
Fahrbetrieb - für all das steht der neue Opel Mokka GSE
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-2025) . Das unterstreicht
die jüngste Auszeichnung für den bereits bestellbaren (https://www.media.stellan
tis.com/de-de/opel/press/zur-weltpremiere-auf-der-iaa-mobility-2025-br-neuer-ope
l-mokka-gse-ab-sofort-bestellbar) flotten Opel-Stromer: Der Mokka GSE holt sich
in einem starken Wettbewerberfeld das "Goldene Lenkrad 2025" als "Bester
Kleinwagen" . Der schnellste vollelektrische Serien-Opel, der auf der
diesjährigen IAA Mobility in München Weltpremiere (https://www.media.stellantis.
com/de-de/opel/press/gse-auf-dem-naechsten-level-opel-corsa-gse-vision-gran-turi
smo-und-neuer-opel-mokka-gse-feiern-weltpremiere-auf-der-iaa-mobility) feierte,
weckt die Begeisterung von Experten wie Publikum.
"Unser neuer Mokka GSE bringt das Motorsport-Know-how von Opel auf die Straße -
batterie-elektrisch, praktisch und hochemotional. Wir freuen uns
außerordentlich, dass die Leser und die Expertenjury von AUTO BILD und BILD am
SONNTAG dies genauso sehen und den Mokka GSE mit dem 'Goldenen Lenkrad'
auszeichnen", sagt Opel CEO Florian Huettl.
"Fahrspaß zum Aufladen! Der Opel Mokka GSE lässt mit seinen Rallye-Genen die Ära
der Hot-Hatches neu aufleben. Direkt, ehrlich, begeisternd - auf der Straße wie
auf der Rennstrecke," bringt es Robin Hornig, Chefredakteur AUTO BILD , auf den
Punkt.
Der Opel Mokka GSE folgt damit direkt auf den letztjährigen Blitz-Preisträger
Opel Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/blitz-erfolg-n
euer-opel-grandland-gewinnt-goldenes-lenkrad-2024) . Nachdem die Leser von AUTO
BILD und BILD am SONNTAG nun den neuesten Opel-Stromer ins Finale gewählt
hatten, stellte sich der Rallye-Sportler für die Straße auf dem
DEKRA-Lausitzring harten Tests und der strengen Bewertung der "Goldenes
Lenkrad"-Experten-Jury - mit herausragendem Ergebnis: Die Motorsportprofis,
Autoexperten und Prominenten kürten den Mokka GSE zum "Besten Kleinwagen 2025".
Im spannenden Finale vergaben sie insgesamt 3.345 Punkte an den Mokka GSE. Damit
verweist er die starken Wettbewerber mit einem deutlichen Vorsprung von 374
respektive 432 Punkten auf die Plätze.
