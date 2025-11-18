    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot ging am Montagnachmittag auf eine Vereinbarung mit dem tschechischen Energiekonzern EPH über den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an deren flexibler Stromerzeugungsplattform in Westeuropa ein, wobei Kohlekraftwerke ausgenommen seien. In der dazugehörigen Telefonkonferenz habe das Management die Vorteile der Integration dieser Anlagen betont. So werde die Gas-zu-Strom-Strategie beschleunigt. Die Anlagen selbst generierten bereits eine Kapitalrendite von über 10 Prozent und würden Totalenergies eine größere Marktpräsenz verschaffen sowie seine Handelsaktivitäten unterstützen./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 55,48EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Henri Patricot
    Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 58
    Kursziel alt: 58
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
