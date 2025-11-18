UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot ging am Montagnachmittag auf eine Vereinbarung mit dem tschechischen Energiekonzern EPH über den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an deren flexibler Stromerzeugungsplattform in Westeuropa ein, wobei Kohlekraftwerke ausgenommen seien. In der dazugehörigen Telefonkonferenz habe das Management die Vorteile der Integration dieser Anlagen betont. So werde die Gas-zu-Strom-Strategie beschleunigt. Die Anlagen selbst generierten bereits eine Kapitalrendite von über 10 Prozent und würden Totalenergies eine größere Marktpräsenz verschaffen sowie seine Handelsaktivitäten unterstützen./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 55,48EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.



