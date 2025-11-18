DZ BANK stuft Totalenergies auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Totalenergies von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der vereinbarten 50-Prozent-Übernahme einer Stromerzeugungsplattform des tschechischen Energieunternehmens EPH habe der Öl- und Gaskonzern "einen Coup gelandet" und befinde sich nun "auf Augenhöhe mit den großen europäischen Stromproduzenten", schrieb Werner Eisenmann in seinem Kommentar vom Dienstag. Mit der Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, der Stärke bei Flüssigerdgas und hohen fossilen Reserven grenzten sich die Franzosen positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem gehe der Schuldenabbau zügig voran. Die Bewertung erscheine vor diesem Hintergrund zu niedrig./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 55,41EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,49 € , was eine Steigerung von +3,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer