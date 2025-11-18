Wirtschaft
Dax weiter deutlich im Minus - Fokus auf defensive Branchen
"Die Investoren fokussieren sich am Dienstag hauptsächlich auf die defensiven Branchen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Das Sentiment habe sich noch nicht komplett gedreht, sei aber wesentlich wichtiger und zurückhaltender geworden. "Insbesondere bei den zyklischen Branchen ist eine Kaufzurückhaltung wahrnehmbar. Im Vorfeld der anstehenden Makrodaten aus den USA und den Quartalszahlen von Nvidia und Walmart bleiben die Marktteilnehmer im Risk-off-Modus." Das zeige sich auch bei vielen anderen Anlageklassen, wie den Kryptowährungen und den Edelmetallen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1584 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8633 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,19 US-Dollar; das waren genau ein Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Ich finde es überaschend, wie Kurse aufgrund von Absichtserklärungen, denn aktuell ist das 20%-Versprechen nicht mehr und nicht weniger, steigen. Birgt in meinen Augen die Gefahr, unliebsame Überraschungen bei Nicht-Einhalten zu erleben. Ich hoffe nicht, das man kurzfristig den Kurs pushen will, um besser aussteigen zu können. Genau die Insider-Trades beobachten ..
Ich vertraue da ganz auf Putin, Medwedjew, Xi, Netanyahu und all die sonstigen kriegsgeilen Despoten. Die werden alle noch jahrelang an der Macht bleiben und zuverlässig dafür sorgen, dass der Bedarf nach Rüstungsgütern weltweit und hier in Europa stetig steigt. Zudem haben sich all diejenigen, die mit dem Fall der ehemaligen Sowjetunion an einen globalen Frieden glauben wollten noch immer nicht vom Schock am 24.Feb.2022 erholt und werden dies auf lange Zeit - Jahrzehnte - auch wohl nicht mehr. Rheinmetall ist daher auf Jahre eine sichere Bank. Zudem macht RM Anstalten sich die günstig verfügbaren Produktionskapazitäten der kriselnden Automobilindustrie für ihre Zwecke zu sichern und erweitert stetig seine Kapazitäten und Geschäftsfelder. Das wird nach Jahre so weitergehen. Wer da jetzt glaubt, aus RM aussteigen zu müssen, wird sich noch ärgern, denke ich.
Der Kursanstieg ist keine spekulative Laune, sondern die Folge einer historischen Neubewertung.
Rheinmetall ist kein normales Industrieunternehmen mehr. Es ist der strukturelle Hauptprofiteur der politischen "Zeitenwende" und der globalen Aufrüstung.
Es geht nicht um die eine neue Tagesmeldung, sondern um die langfristig gefüllten Auftragsbücher und die gesicherte, massive Umsatz- und Gewinnsteigerung über die nächsten Jahre. Das Unternehmen wächst jetzt mit einer Geschwindigkeit, die es in dieser Form lange nicht gab.
Die Kennzahlen zeigen Wachstum: Wenn Du das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) als zu hoch empfindest, schau auf das erwartete KGV (Forward P/E) für die kommenden Jahre (z.B. 2026/2027). Hier ist die Bewertung dank der starken Gewinnprognosen schon deutlich attraktiver. Die Analysten sehen diesen Wachstumstrend und bewerten die Aktie deshalb höher.
Kurzum: Die Aktie ist heute teurer, weil das Unternehmen fundamental mehr wert ist und zukünftig deutlich mehr verdienen wird. Konsolidierungen sind an der Börse normal, bedeuten aber nicht, dass die Neubewertung des Gesamtgeschäfts falsch war.
Deine wiederholte Erwartung, dass der Wert wieder 3-stellig wird (d.h. unter 1.000 € fällt), impliziert eine massive Korrektur von über 20 % bis 50 % und würde voraussetzen, dass die geopolitische Lage sich grundlegend entspannt oder das Management seine Wachstumsprognosen drastisch verfehlt. Angesichts der aktuellen Auftragslage und der politischen Verpflichtungen ist dies ein sehr pessimistisches Szenario, das dem "großen Bild" der globalen Sicherheitsanforderungen widerspricht.
Ich sehe weiterhin eine langfristig positive Entwicklung, die auf stabilen Fundamenten steht.