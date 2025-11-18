UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die zum Kapitalmarkttag bekannt gegebenen neuen mittelfristigen Ziele 2026 bis 2030 lägen weitgehend innerhalb der Markterwartungen, schrieb Graham Doyle am Montag. Konkret strebe der Medizintechnikkonzern ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent pro Jahr auf Konzernebene und ein prozentual zweistelliges Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie (EPS) an. Der Mittelwert dieser Prognosen zuzüglich der Prognosen der einzelnen Geschäftsbereiche deute auf einen leicht sinkenden Umsatzkonsens für 2030 hin, aber keine Änderung am EPS-Konsens für 2030./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 13:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 41,34EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

