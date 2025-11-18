    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die zum Kapitalmarkttag bekannt gegebenen neuen mittelfristigen Ziele 2026 bis 2030 lägen weitgehend innerhalb der Markterwartungen, schrieb Graham Doyle am Montag. Konkret strebe der Medizintechnikkonzern ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent pro Jahr auf Konzernebene und ein prozentual zweistelliges Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie (EPS) an. Der Mittelwert dieser Prognosen zuzüglich der Prognosen der einzelnen Geschäftsbereiche deute auf einen leicht sinkenden Umsatzkonsens für 2030 hin, aber keine Änderung am EPS-Konsens für 2030./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 13:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 41,34EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Graham Doyle
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +20,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die zum Kapitalmarkttag bekannt gegebenen neuen mittelfristigen Ziele 2026 bis 2030 lägen weitgehend innerhalb der Markterwartungen, schrieb …