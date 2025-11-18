Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 159,5 auf Tradegate (18. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +29,13 %/+48,02 % bedeutet.