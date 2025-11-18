ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar
- Nvidia bleibt bei "Outperform" mit Kursziel 225 USD.
- Rechenzentren bieten enormes, ungenutztes Potenzial.
- Analyst sieht viel Wachstumsspielraum für KI-Konzern.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 159,5 auf Tradegate (18. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +29,13 %/+48,02 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 225 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Wenn es keine negativen News gibt dann erfindet man welche. Wenn einige ausgestiegen sind, sind auch andere neue eingestiegen. Nvidia ist größer als Thiel, Burry und Co. Es ist möglich dass es etwas nach unten geht aber lasst euch nicht abschütteln, denn die KI ist definitiv keine Blase und es steht alles noch am Anfang.
Bisher konntest du auch auf Nachfrage keinen einzigen OS benennen, den du angeblich über Monate gehabt haben willst.