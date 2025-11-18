    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Europas Tech-Zukunft

    Wildberger ruft zu mehr Wagemut auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa soll digital unabhängiger von Tech-Konzernen werden.
    • Kooperation und Risikobereitschaft für digitale Souveränität.
    • KI als Schlüssel für Europas digitales Comeback betont.

    BERLIN (dpa-AFX) - Digitalminister Karsten Wildberger hat beim Digitalgipfel in Berlin Europa zu enger Kooperation und auch mehr Risikobereitschaft aufgerufen, um sich digital unabhängiger von außereuropäischen Tech-Konzernen zu machen.

    Digitale Souveränität bedeute nicht, Türen zuzumachen. Man werde weiterhin mit führenden Technologie-Unternehmen zusammenarbeiten, aber Europa sei zu lange vor allem ein Kunde und Zuschauer gewesen. Man müsse zum Schöpfer werden, sagte er in einer auf Englisch gehaltenen Rede vor hunderten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

    Der Gipfel zu europäischen digitalen Souveränität solle das Signal senden, dass Europa bereit sei, von der Debatte ins Liefern zu kommen. Man müsse sich wegbewegen von einer Kultur der Risikovermeidung zu einer Kultur des Fortschritts, sagte Wildberger. Datenschutz, Bürgerrechte und KI-Sicherheit seien nicht verhandelbar, aber zu viele Regeln bremsten Innovation aus. Der Digitalminister hob die Bedeutung von KI hervor. Wenn man entschlossen vorgehe, könne diese zum digitalen Comeback Europas werden./jr/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
