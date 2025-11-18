    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedtronic AktievorwärtsNachrichten zu Medtronic

    Medtronic Aktie mit starker Tagesperformance - 18.11.2025

    Am 18.11.2025 ist die Medtronic Aktie, bisher, um +3,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Medtronic Aktie.

    Medtronic ist ein globaler Marktführer in der Medizintechnik mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft.

    Medtronic aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.11.2025

    Mit einer Performance von +3,85 % konnte die Medtronic Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Medtronic Aktie. Nach einem Plus von +1,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 86,80, mit einem Plus von +3,85 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,16 % bei Medtronic.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medtronic Aktie damit um +4,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,00 %. Im Jahr 2025 gab es für Medtronic bisher ein Plus von +8,22 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

    Medtronic Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,48 %
    1 Monat +2,00 %
    3 Monate +5,16 %
    1 Jahr +1,12 %

    Informationen zur Medtronic Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Medtronic Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,82 Mrd.EUR € wert.

    Medtronic Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Medtronic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medtronic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


