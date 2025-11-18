Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15846 USD

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,031225USD. Heute, bei 1,15846USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.123,38USD geworden – ein Plus von +12,34 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist vorsichtig negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Abwärtsbewegung, insbesondere nach dem Bruch unter 1,16. Technische Widerstände liegen bei 1,1608 und 1,1656, während Unterstützungen bei 1,1541 und 1,1494 zu finden sind. Eine Erholung über 1,17 könnte möglich sein, jedoch bleibt die Stabilität über den kritischen Marken unsicher.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.