    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    REWE und LOXO testen hochautomatisiertes Liefer-Fahrzeug in Bochum / Erstmals hochautomatisiertes Fahrzeug im Realbetrieb unterwegs

    Bochum (ots) - In Bochum wird Zukunft greifbar: Als erster
    Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland testet REWE die Auslieferung von
    Lebensmitteln mit einem hochautomatisiert fahrenden Fahrzeug (Level 4 des
    autonomen Fahrens) im täglichen Betrieb. Gemeinsam mit dem Schweizer
    Technologieunternehmen LOXO und der Bochum Wirtschaftsentwicklung bringt REWE
    das Fahrzeug auf die Straßen der Ruhrgebietsstadt. Dazu liefert ein speziell
    ausgerüsteter VW ID. Buzz für den REWE Lieferservice Bestellungen selbstfahrend
    aus - begleitet nur von einem Sicherheitsfahrer. Damit bringen die Partner das
    derzeit maximal mögliche Maß an Automatisierung in einer Pilotanwendung auf
    deutschen Straßen zum Einsatz.

    Im Pilot-Zeitraum von ca sechs Monaten wollen REWE und LOXO Lösungsansätze
    finden, wie man einen technisch autonomen Lieferservice mit möglichst hoher
    Kapazität auf die Straße bringen kann. Erkenntnisse wollen REWE und LOXO
    ebenfalls darüber gewinnen, welche technischen und wirtschaftlich relevanten
    KPIs erreicht werden können (z.B. welcher Autonomiegrad möglich ist).

    "Mit diesem Pilotprojekt sind wir einmal mehr Vorreiter in Deutschland und
    setzen einen weiteren Meilenstein in der Digitalisierung und Automatisierung
    unserer Prozesse", sagt Kai-Uwe Reimers, Head of Research & Innovation REWE
    digital. "Mit unserem Pilotfahrzeug wollen wir testen, wie hochautomatisiert
    fahrende Fahrzeuge unsere bestehenden Lieferprozesse sinnvoll ergänzen können.
    Damit gehen wir voran bei der Identifikation, der Entwicklung und der Umsetzung
    neuer technischer Möglichkeiten. Um früh den richtigen Weg einzuschlagen,
    pilotieren und testen wir Anwendungen zügig und passen sie in der Umsetzung
    fortlaufend an."

    Integration in bestehende Infrastruktur

    In Bochum ist der VW ID.Buzz am Branding des REWE Lieferservice zu erkennen.
    Denn das Pilotfahrzeug ist in die bestehende Infrastruktur des REWE
    Lieferservice eingebunden. Die Touren werden manuell geplant und über die REWE
    E-Commerce-Systeme gesteuert. Für Kund:innen ändert sich nichts: Die Bestellung
    erfolgt wie gewohnt über den REWE Lieferservice, die Lieferung an die Haustür
    übernimmt der Sicherheitsfahrer, der während der Fahrt im Cockpit sitzt, um
    notfalls eingreifen zu können. Damit ist erstmals im LEH in Deutschland ein
    hochautomatisiert fahrendes Fahrzeug im Realbetrieb im Einsatz.

    Als Partner ist LOXO für die Software sowie den Betrieb des Fahrzeugs
    verantwortlich (es handelt sich in Bochum um das Level 4 - hochautomatisiertes
    Fahren). Bei diesem Level kann ein Fahrzeug Fahrten auf bestimmten Strecken
    selbstständig bewältigen und könnte auch ohne Sicherheitsperson an Bord fahren.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    REWE und LOXO testen hochautomatisiertes Liefer-Fahrzeug in Bochum / Erstmals hochautomatisiertes Fahrzeug im Realbetrieb unterwegs In Bochum wird Zukunft greifbar: Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland testet REWE die Auslieferung von Lebensmitteln mit einem hochautomatisiert fahrenden Fahrzeug (Level 4 des autonomen Fahrens) im täglichen Betrieb. Gemeinsam mit …