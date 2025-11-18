REWE und LOXO testen hochautomatisiertes Liefer-Fahrzeug in Bochum / Erstmals hochautomatisiertes Fahrzeug im Realbetrieb unterwegs

Bochum (ots) - In Bochum wird Zukunft greifbar: Als erster

Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland testet REWE die Auslieferung von

Lebensmitteln mit einem hochautomatisiert fahrenden Fahrzeug (Level 4 des

autonomen Fahrens) im täglichen Betrieb. Gemeinsam mit dem Schweizer

Technologieunternehmen LOXO und der Bochum Wirtschaftsentwicklung bringt REWE

das Fahrzeug auf die Straßen der Ruhrgebietsstadt. Dazu liefert ein speziell

ausgerüsteter VW ID. Buzz für den REWE Lieferservice Bestellungen selbstfahrend

aus - begleitet nur von einem Sicherheitsfahrer. Damit bringen die Partner das

derzeit maximal mögliche Maß an Automatisierung in einer Pilotanwendung auf

deutschen Straßen zum Einsatz.



Im Pilot-Zeitraum von ca sechs Monaten wollen REWE und LOXO Lösungsansätze

finden, wie man einen technisch autonomen Lieferservice mit möglichst hoher

Kapazität auf die Straße bringen kann. Erkenntnisse wollen REWE und LOXO

ebenfalls darüber gewinnen, welche technischen und wirtschaftlich relevanten

KPIs erreicht werden können (z.B. welcher Autonomiegrad möglich ist).







setzen einen weiteren Meilenstein in der Digitalisierung und Automatisierung

unserer Prozesse", sagt Kai-Uwe Reimers, Head of Research & Innovation REWE

digital. "Mit unserem Pilotfahrzeug wollen wir testen, wie hochautomatisiert

fahrende Fahrzeuge unsere bestehenden Lieferprozesse sinnvoll ergänzen können.

Damit gehen wir voran bei der Identifikation, der Entwicklung und der Umsetzung

neuer technischer Möglichkeiten. Um früh den richtigen Weg einzuschlagen,

pilotieren und testen wir Anwendungen zügig und passen sie in der Umsetzung

fortlaufend an."



Integration in bestehende Infrastruktur



In Bochum ist der VW ID.Buzz am Branding des REWE Lieferservice zu erkennen.

Denn das Pilotfahrzeug ist in die bestehende Infrastruktur des REWE

Lieferservice eingebunden. Die Touren werden manuell geplant und über die REWE

E-Commerce-Systeme gesteuert. Für Kund:innen ändert sich nichts: Die Bestellung

erfolgt wie gewohnt über den REWE Lieferservice, die Lieferung an die Haustür

übernimmt der Sicherheitsfahrer, der während der Fahrt im Cockpit sitzt, um

notfalls eingreifen zu können. Damit ist erstmals im LEH in Deutschland ein

hochautomatisiert fahrendes Fahrzeug im Realbetrieb im Einsatz.



Als Partner ist LOXO für die Software sowie den Betrieb des Fahrzeugs

verantwortlich (es handelt sich in Bochum um das Level 4 - hochautomatisiertes

Fahren). Bei diesem Level kann ein Fahrzeug Fahrten auf bestimmten Strecken

selbstständig bewältigen und könnte auch ohne Sicherheitsperson an Bord fahren. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





