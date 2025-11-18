REWE und LOXO testen hochautomatisiertes Liefer-Fahrzeug in Bochum / Erstmals hochautomatisiertes Fahrzeug im Realbetrieb unterwegs
Bochum (ots) - In Bochum wird Zukunft greifbar: Als erster
Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland testet REWE die Auslieferung von
Lebensmitteln mit einem hochautomatisiert fahrenden Fahrzeug (Level 4 des
autonomen Fahrens) im täglichen Betrieb. Gemeinsam mit dem Schweizer
Technologieunternehmen LOXO und der Bochum Wirtschaftsentwicklung bringt REWE
das Fahrzeug auf die Straßen der Ruhrgebietsstadt. Dazu liefert ein speziell
ausgerüsteter VW ID. Buzz für den REWE Lieferservice Bestellungen selbstfahrend
aus - begleitet nur von einem Sicherheitsfahrer. Damit bringen die Partner das
derzeit maximal mögliche Maß an Automatisierung in einer Pilotanwendung auf
deutschen Straßen zum Einsatz.
Im Pilot-Zeitraum von ca sechs Monaten wollen REWE und LOXO Lösungsansätze
finden, wie man einen technisch autonomen Lieferservice mit möglichst hoher
Kapazität auf die Straße bringen kann. Erkenntnisse wollen REWE und LOXO
ebenfalls darüber gewinnen, welche technischen und wirtschaftlich relevanten
KPIs erreicht werden können (z.B. welcher Autonomiegrad möglich ist).
"Mit diesem Pilotprojekt sind wir einmal mehr Vorreiter in Deutschland und
setzen einen weiteren Meilenstein in der Digitalisierung und Automatisierung
unserer Prozesse", sagt Kai-Uwe Reimers, Head of Research & Innovation REWE
digital. "Mit unserem Pilotfahrzeug wollen wir testen, wie hochautomatisiert
fahrende Fahrzeuge unsere bestehenden Lieferprozesse sinnvoll ergänzen können.
Damit gehen wir voran bei der Identifikation, der Entwicklung und der Umsetzung
neuer technischer Möglichkeiten. Um früh den richtigen Weg einzuschlagen,
pilotieren und testen wir Anwendungen zügig und passen sie in der Umsetzung
fortlaufend an."
Integration in bestehende Infrastruktur
In Bochum ist der VW ID.Buzz am Branding des REWE Lieferservice zu erkennen.
Denn das Pilotfahrzeug ist in die bestehende Infrastruktur des REWE
Lieferservice eingebunden. Die Touren werden manuell geplant und über die REWE
E-Commerce-Systeme gesteuert. Für Kund:innen ändert sich nichts: Die Bestellung
erfolgt wie gewohnt über den REWE Lieferservice, die Lieferung an die Haustür
übernimmt der Sicherheitsfahrer, der während der Fahrt im Cockpit sitzt, um
notfalls eingreifen zu können. Damit ist erstmals im LEH in Deutschland ein
hochautomatisiert fahrendes Fahrzeug im Realbetrieb im Einsatz.
Als Partner ist LOXO für die Software sowie den Betrieb des Fahrzeugs
verantwortlich (es handelt sich in Bochum um das Level 4 - hochautomatisiertes
Fahren). Bei diesem Level kann ein Fahrzeug Fahrten auf bestimmten Strecken
selbstständig bewältigen und könnte auch ohne Sicherheitsperson an Bord fahren.
