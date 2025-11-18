KI im Unternehmen
Ein Drittel der Beschäftigten fühlt sich alleingelassen (FOTO)
Köln (ots) -
- Qualifizierung und positive Erfahrung bringen Sicherheit
- Belastungen durch erhöhte Arbeitsmenge ernst nehmen
- Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- und
Organisationspsychologie von TÜV Rheinland: http://www.tuv.com/abo-psychologie
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt: Sie kann große
Datenmengen rasch verarbeiten und viele Routinearbeiten deutlich schneller
erledigen als Menschen. Beschäftigte sollen durch die Technologie mehr Freiraum
für die Aufgaben gewinnen, die Kreativität, emotionale Intelligenz und
Interaktion erfordern. Darüber hinaus müssen sie die Ergebnisse der KI kritisch
bewerten und einordnen. Diese Aufgaben können Beschäftigte erfüllen, wenn sie
das notwendige Wissen erwerben, um mit KI umzugehen. Allerdings unterstützen
Unternehmen ihre Mitarbeitenden bei der Einführung von KI sehr unterschiedlich:
36,9 Prozent fühlen sich dabei von ihrem Arbeitgeber nicht oder eher nicht
unterstützt. Dem stehen 35,1 Prozent der Befragten gegenüber, die sich eher gut
oder gut unterstützt fühlen, wie eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag
von TÜV Rheinland zeigt.
Positive Erfahrungen mit KI bauen Ängste ab
"Die Einführung von KI im Unternehmen ist eine komplexe Herausforderung. Sie
wirkt sich auf alle Ebenen - die Organisation, die Teams und die einzelnen
Mitarbeitenden - aus. Führungskräfte müssen sich einerseits selbst mit KI
vertraut machen, zugleich aber auch ihr Team für die neue Technik begeistern und
mit Ängsten der Mitarbeitenden vor KI umgehen", erläutert Iris Dohmen, die als
Psychologin bei TÜV Rheinland Unternehmen und Organisationen bei psychologischen
Fragestellungen berät und Unternehmen bei der Einführung von KI aus
psychologischer Perspektive unterstützt.
Den Rahmen für den Einsatz von KI setzen die Unternehmensstrategie und die
Regeln zur KI. Neben klaren Vorgaben ist die Qualifizierung der Beschäftigten
durch Trainings, E-Learnings und Lernplattformen entscheidend. "Qualifizierung
allein reicht bei der Einführung von KI nicht aus. Innerhalb der Teams sind
geschützte Räume wichtig, in denen Beschäftigte gemeinsam mit KI experimentieren
und lernen können. Eine offene Fehlerkultur und erste kleine Projekte tragen
dazu bei, Ängste abzubauen und Sicherheit zu gewinnen. Dabei ist es wichtig,
gerade Mitarbeitende einzubinden, die der KI skeptisch gegenüberstehen", betont
Dohmen.
Risiken erkennen und vorbeugen
Immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit bewältigen - viele Beschäftigte geben
an, durch die Arbeitsflut psychisch belastet zu sein. Der Einsatz von KI dürfe
nicht dazu führen, diese Belastungen zu erhöhen, gibt Iris Dohmen zu bedenken.
