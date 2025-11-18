Ein Drittel der Beschäftigten fühlt sich alleingelassen (FOTO)

Köln (ots) -



- Qualifizierung und positive Erfahrung bringen Sicherheit

- Belastungen durch erhöhte Arbeitsmenge ernst nehmen

- Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- und

Organisationspsychologie von TÜV Rheinland:



Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt: Sie kann große

Datenmengen rasch verarbeiten und viele Routinearbeiten deutlich schneller

erledigen als Menschen. Beschäftigte sollen durch die Technologie mehr Freiraum

für die Aufgaben gewinnen, die Kreativität, emotionale Intelligenz und

Interaktion erfordern. Darüber hinaus müssen sie die Ergebnisse der KI kritisch

bewerten und einordnen. Diese Aufgaben können Beschäftigte erfüllen, wenn sie

das notwendige Wissen erwerben, um mit KI umzugehen. Allerdings unterstützen

Unternehmen ihre Mitarbeitenden bei der Einführung von KI sehr unterschiedlich:

36,9 Prozent fühlen sich dabei von ihrem Arbeitgeber nicht oder eher nicht

unterstützt. Dem stehen 35,1 Prozent der Befragten gegenüber, die sich eher gut

oder gut unterstützt fühlen, wie eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag

von TÜV Rheinland zeigt.





