    KI im Unternehmen

    Ein Drittel der Beschäftigten fühlt sich alleingelassen (FOTO)

    Köln (ots) -

    - Qualifizierung und positive Erfahrung bringen Sicherheit
    - Belastungen durch erhöhte Arbeitsmenge ernst nehmen
    - Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeits-, Betriebs- und
    Organisationspsychologie von TÜV Rheinland: http://www.tuv.com/abo-psychologie

    Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt: Sie kann große
    Datenmengen rasch verarbeiten und viele Routinearbeiten deutlich schneller
    erledigen als Menschen. Beschäftigte sollen durch die Technologie mehr Freiraum
    für die Aufgaben gewinnen, die Kreativität, emotionale Intelligenz und
    Interaktion erfordern. Darüber hinaus müssen sie die Ergebnisse der KI kritisch
    bewerten und einordnen. Diese Aufgaben können Beschäftigte erfüllen, wenn sie
    das notwendige Wissen erwerben, um mit KI umzugehen. Allerdings unterstützen
    Unternehmen ihre Mitarbeitenden bei der Einführung von KI sehr unterschiedlich:
    36,9 Prozent fühlen sich dabei von ihrem Arbeitgeber nicht oder eher nicht
    unterstützt. Dem stehen 35,1 Prozent der Befragten gegenüber, die sich eher gut
    oder gut unterstützt fühlen, wie eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag
    von TÜV Rheinland zeigt.

    Positive Erfahrungen mit KI bauen Ängste ab

    "Die Einführung von KI im Unternehmen ist eine komplexe Herausforderung. Sie
    wirkt sich auf alle Ebenen - die Organisation, die Teams und die einzelnen
    Mitarbeitenden - aus. Führungskräfte müssen sich einerseits selbst mit KI
    vertraut machen, zugleich aber auch ihr Team für die neue Technik begeistern und
    mit Ängsten der Mitarbeitenden vor KI umgehen", erläutert Iris Dohmen, die als
    Psychologin bei TÜV Rheinland Unternehmen und Organisationen bei psychologischen
    Fragestellungen berät und Unternehmen bei der Einführung von KI aus
    psychologischer Perspektive unterstützt.

    Den Rahmen für den Einsatz von KI setzen die Unternehmensstrategie und die
    Regeln zur KI. Neben klaren Vorgaben ist die Qualifizierung der Beschäftigten
    durch Trainings, E-Learnings und Lernplattformen entscheidend. "Qualifizierung
    allein reicht bei der Einführung von KI nicht aus. Innerhalb der Teams sind
    geschützte Räume wichtig, in denen Beschäftigte gemeinsam mit KI experimentieren
    und lernen können. Eine offene Fehlerkultur und erste kleine Projekte tragen
    dazu bei, Ängste abzubauen und Sicherheit zu gewinnen. Dabei ist es wichtig,
    gerade Mitarbeitende einzubinden, die der KI skeptisch gegenüberstehen", betont
    Dohmen.

    Risiken erkennen und vorbeugen

    Immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit bewältigen - viele Beschäftigte geben
    an, durch die Arbeitsflut psychisch belastet zu sein. Der Einsatz von KI dürfe
    nicht dazu führen, diese Belastungen zu erhöhen, gibt Iris Dohmen zu bedenken.
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener Wert
