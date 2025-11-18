DAS TRUMP INTERNATIONAL HOTEL MALDIVES UND DAS WELTWEIT ERSTE TOKENISIERTE HOTELENTWICKLUNGSPROJEKT

DUBAI, VAE, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), der in London börsennotierte Luxusimmobilienentwickler, und die Trump Organization geben stolz zwei historische Meilensteine bekannt: die Eröffnung des Trump International Hotel Maldives, der ersten Immobilie der Marke auf den Malediven, und den Start des weltweit ersten tokenisierten Hotelprojekts, das mit diesem Vorhaben verbunden ist.

Diese bahnbrechende Zusammenarbeit bringt nicht nur die Marke Trump an einen der exklusivsten Orte der Welt, sondern führt auch eine beispiellose finanzielle Innovation ein, indem sie erstmals die Entwicklung eines Luxus-Hospitality-Projekts tokenisiert. Im Gegensatz zu früheren Modellen, bei denen bereits fertiggestellte Vermögenswerte tokenisiert wurden, tokenisiert diese Initiative die Entwicklungsphase selbst und bietet Investoren die Möglichkeit, sich von Anfang an an einem wachstumsstarken Premium-Immobilienprojekt zu beteiligen.

Das Trump International Hotel Maldives liegt nur 25 Minuten mit dem Schnellboot von Malé entfernt und wird über rund 80 ultra-luxuriöse Strand- und Überwasser-Villen verfügen, die für anspruchsvolle Reisende aus aller Welt konzipiert sind, die ein Höchstmaß an Privatsphäre, Exklusivität und Raffinesse suchen. Das Resort soll bis Ende 2028 eröffnet werden.

Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, die Marke Trump in Zusammenarbeit mit Dar Global auf die Malediven zu bringen. Dieses Projekt wird nicht nur den Luxus in der Region neu definieren, sondern durch die Tokenisierung auch neue Maßstäbe für Innovationen im Bereich Immobilieninvestitionen setzen."

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, fügte hinzu: „Dar Global setzt weiterhin neue Maßstäbe, von der Entwicklung von Weltklasse-Reisezielen bis hin zu wegweisenden neuen Investitionsstrukturen. Die Tokenisierung der Entwicklung des Trump International Hotel Maldives ist eine Weltneuheit, die Luxus, Innovation und Technologie auf eine Weise verbindet, die die Art und Weise, wie die Welt in die Hotellerie investiert, verändern wird."

Dieses Projekt stärkt den Ruf von Dar Global als zukunftsorientierter globaler Entwickler und erweitert das Vermächtnis der Trump Organization in einem der begehrtesten Reiseziele der Welt und läutet eine neue Ära ein, in der Luxus auf Innovation trifft.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2824529/Dar_Global.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dar-global-und-die-trump-organization-kundigen-zwei-weltpremieren-an-das-trump-international-hotel-maldives-und-das-weltweit-erste-tokenisierte-hotelentwicklungsprojekt-302618479.html