JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,90 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie der Konsensschätzungen abgeschnitten, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dagegen liege der Ausblick auf das Schlussquartal klar unter den Erwartungen./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,66 % und einem Kurs von 9,20EUR auf Tradegate (18. November 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,90

Kursziel alt: 8,90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

