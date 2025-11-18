    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Chinas KI-Markt in Bewegung

    Diese KI soll alles verändern: Alibaba bringt mächtig aufgerüsteten Chatbot

    Alibaba startet mit einem stark aufgerüsteten Qwen-Chatbot in den Verbraucher-Markt – und verschärft damit den harten KI-Wettbewerb in China.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alibaba launcht Qwen-Chatbot für Verbraucher-Markt.
    • Neuer Fokus auf Endnutzer nach Preisdruck durch Rivalen.
    • Großer Nachholbedarf: Nur 6,96 Mio. Nutzer bei Tongyi.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Chinas KI-Markt in Bewegung - Diese KI soll alles verändern: Alibaba bringt mächtig aufgerüsteten Chatbot
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Alibaba stellt seinen umfassend überarbeiteten Qwen-Chatbot vor und rückt damit erstmals mit voller Kraft in den Markt für Verbraucher-Künstliche-Intelligenz vor. Der Konzern präsentiert die neue Anwendung als kostenlose App und Webversion. Sie befindet sich in einer offenen Betaphase. Das Unternehmen spricht von "dem besten persönlichen KI-Assistenten mit dem leistungsstärksten Modell".

    Die Veröffentlichung ist ein deutlicher Bruch mit Alibabas bisheriger Strategie. Der Technologiekonzern investierte lange vor allem in KI-Lösungen für Firmenkunden und stützte damit sein Cloud-Geschäft. Die frühere Verbraucher-App Tongyi, aus der Qwen hervorgegangen ist, spielte eine Nebenrolle und blieb weit hinter den Marktführern zurück.

    Antwort auf Chinas Preiskampf

    Der neue Fokus fällt in eine Phase intensiven Wettbewerbs. Ausgelöst wurde der Preisdruck von DeepSeek, dessen Modelle durch extrem niedrige Rechenkosten auffielen und Rivalen zu Preissenkungen zwangen. Alibaba reagiert nun mit einem leistungsstarken und gleichzeitig frei verfügbaren Angebot für Endnutzer.

    Zwar bot der Konzern vereinzelt KI-Funktionen über die Tongyi-App oder in seinem Quark-Browser an, doch noch nie hat Alibaba so entschlossen den Verbraucher-Markt ins Visier genommen.

    Riesiger Nachholbedarf

    Die Zahlen zeigen, wie groß der Abstand zu den Spitzenanbietern ist. Laut Aicpb.com erreichte Tongyi im September lediglich 6,96 Millionen monatlich aktive Nutzer. ByteDances Doubao kam auf 150 Millionen, DeepSeek erreichte 73,4 Millionen und Tencent 64,2 Millionen. Trotz eines frühen Markteintritts Ende 2023 schaffte es Alibaba bisher nicht, breite Nutzergruppen zu überzeugen.

    Mit dem massiv aufgerüsteten Qwen-Chatbot will der Konzern genau das ändern – und sich in einem Markt behaupten, den Rivalen längst dominieren.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 137,2EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



