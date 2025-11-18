Technische Probleme bei Cloudflare - Viele Webseiten "down"

San Francisco (dts Nachrichtenagentur) - Das US-Tech-Unternehmen Cloudflare hat sein Dienstagmorgen (Ortszeit) offenbar erhebliche technische Probleme - mit Auswirkungen für das Internet auf der ganzen Welt.



Cloudflare räumte öffentlich unter anderem ein, "Verfügbarkeitsprobleme" auf dem Supportportal zu haben. "Wir untersuchen das Problem", schrieb das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien. Hintergrund seien Probleme bei "unserem Supportportal-Anbieter".





