Gesellschaftlicher Zusammenhalt und wirtschaftlicher Erfolg müssen zusammengedacht werden / Rodenstock
"Gerechte Gesellschaft ist ökonomische Notwendigkeit"
München (ots) - Die neue internationale Vergleichsstudie des Roman Herzog
Instituts (RHI) zeigt: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit hängen enger zusammen als bislang angenommen. Das ist das
zentrale Ergebnis der Studie, die Prof. Dr. Nils Goldschmidt, Direktor des
Weltethos-Instituts und Mitglied im Ethikrat, zusammen mit Marius May, Theo
Bolin Simon und Prof. Dr. Dominik Enste für das Roman Herzog Institut erarbeitet
hat.
Anhand empirischer Daten aus 171 Ländern belegen die Autoren, dass
gesellschaftlicher Zusammenhalt und wirtschaftlicher Erfolg zusammen gedacht
werden müssen.
Prof. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI fasst die zentrale
Erkenntnis der Studie zusammen: " Investitionen in
gesellschaftlichenZusammenhalt sind kein Idealismus, sondern ein harter
ökonomischer Faktor ."
"Entgegen der allgemeinen Erwartung blieb Deutschland trotz Finanzmarkt- und
Eurokrise, Migration und Pandemie im weltweiten Vergleich wirtschaftlich
vergleichsweise stabil , und zählt in den untersuchten Dimensionen weiterhin zu
den führenden Nationen weltweit", betont Prof. Rodenstock und ergänzt:
"Gleichzeitig dürfen wir nicht nachlassen: Der gesellschaftliche Zusammenhalt
ist fragil und kann selbst in scheinbar gefestigten Demokratien schnell
nachlassen. Eine solche Situation gefährdet langfristig auch unsere Wirtschaft
."
Das Roman Herzog Institut
Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Themen Werte, Führung und Zukunft
auseinander.
Die RHI-Publikation " Wie Gesellschaften gelingen - Warum wirtschaftlicher
Erfolg und gesellschaftlicher Zusammenhalt Gerechtigkeit befördern" finden Sie
hier zum Download
(https://www.romanherzoginstitut.de/publikationen/wie-gesellschaften-gelingen/)
.
Pressekontakt:
Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: mailto:felix.fend@ibw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6160897
OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.
