    "Gerechte Gesellschaft ist ökonomische Notwendigkeit"

    München (ots) - Die neue internationale Vergleichsstudie des Roman Herzog
    Instituts (RHI) zeigt: Gesellschaftlicher Zusammenhalt und wirtschaftliche
    Leistungsfähigkeit hängen enger zusammen als bislang angenommen. Das ist das
    zentrale Ergebnis der Studie, die Prof. Dr. Nils Goldschmidt, Direktor des
    Weltethos-Instituts und Mitglied im Ethikrat, zusammen mit Marius May, Theo
    Bolin Simon und Prof. Dr. Dominik Enste für das Roman Herzog Institut erarbeitet
    hat.

    Anhand empirischer Daten aus 171 Ländern belegen die Autoren, dass
    gesellschaftlicher Zusammenhalt und wirtschaftlicher Erfolg zusammen gedacht
    werden müssen.

    Prof. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI fasst die zentrale
    Erkenntnis der Studie zusammen: " Investitionen in
    gesellschaftlichenZusammenhalt sind kein Idealismus, sondern ein harter
    ökonomischer Faktor ."

    "Entgegen der allgemeinen Erwartung blieb Deutschland trotz Finanzmarkt- und
    Eurokrise, Migration und Pandemie im weltweiten Vergleich wirtschaftlich
    vergleichsweise stabil , und zählt in den untersuchten Dimensionen weiterhin zu
    den führenden Nationen weltweit", betont Prof. Rodenstock und ergänzt:
    "Gleichzeitig dürfen wir nicht nachlassen: Der gesellschaftliche Zusammenhalt
    ist fragil und kann selbst in scheinbar gefestigten Demokratien schnell
    nachlassen. Eine solche Situation gefährdet langfristig auch unsere Wirtschaft
    ."

    Das Roman Herzog Institut

    Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Themen Werte, Führung und Zukunft
    auseinander.

    Die RHI-Publikation " Wie Gesellschaften gelingen - Warum wirtschaftlicher
    Erfolg und gesellschaftlicher Zusammenhalt Gerechtigkeit befördern" finden Sie
    hier zum Download
    (https://www.romanherzoginstitut.de/publikationen/wie-gesellschaften-gelingen/)
    .

    Pressekontakt:

    Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: mailto:felix.fend@ibw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6160897
    OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.




