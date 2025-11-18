GOLDMAN SACHS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 142 auf 138 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Quartalszahlen der Schweizer an. Der materielle Buchwert ist dabei etwas gesunken./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 151,6EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.



