    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 142 auf 138 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Quartalszahlen der Schweizer an. Der materielle Buchwert ist dabei etwas gesunken./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:37 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 151,6EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Andrew Baker
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 138
    Kursziel alt: 142
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,00CHF, was einem Rückgang von -1,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 142 auf 138 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Quartalszahlen der Schweizer an. Der …