    WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,30 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden operativen Neunmonatszahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Gewerbeimmobilien-Spezialisten aktualisiert, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. In den kommenden Jahren sei das Wachstumspotenzial überschaubar. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf das Kurspotenzial der Aktie./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 4,535EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7,00
    Kursziel alt: 7,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


