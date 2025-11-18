WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,30 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden operativen Neunmonatszahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Gewerbeimmobilien-Spezialisten aktualisiert, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. In den kommenden Jahren sei das Wachstumspotenzial überschaubar. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf das Kurspotenzial der Aktie./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 4,535EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,00
Kursziel alt: 7,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,00
Kursziel alt: 7,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte