GOLDMAN SACHS stuft COMMERZBANK AG auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 33,70 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalszahlen an und verschob seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 10:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 31,46EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 35,50
Kursziel alt: 33,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
