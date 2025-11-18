    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Bei einer Gesprächsrunde mit Analysten habe der Telekommunikationskonzern optimistischer und offensiver auf Fragen geantwortet als bei vergleichbaren Veranstaltungen in der Vergangenheit, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 1,055EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Robert Grindle
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1,4
    Kursziel alt: 1,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


