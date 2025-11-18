DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Bei einer Gesprächsrunde mit Analysten habe der Telekommunikationskonzern optimistischer und offensiver auf Fragen geantwortet als bei vergleichbaren Veranstaltungen in der Vergangenheit, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 1,055EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Grindle

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,4

Kursziel alt: 1,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



