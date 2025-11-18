DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Bei einer Gesprächsrunde mit Analysten habe der Telekommunikationskonzern optimistischer und offensiver auf Fragen geantwortet als bei vergleichbaren Veranstaltungen in der Vergangenheit, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 1,055EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,4
Kursziel alt: 1,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
