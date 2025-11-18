Tocvan scheint auf etwas Großes gestoßen zu sein!

Tocvan Ventures Corp. bohrt keine 300-Meter-Löcher aus Zufall. Am Gran Pilar Projekt liegen die meisten Bohrungen im Bereich von 100-200 Metern – mehr als genug, um die konstant starken, oberflächennahen Oxidzonen zu treffen.

Doch als Tocvan plötzlich ein 300 Meter tiefes Loch in der allerersten Bohrung des riesigen North Blocks niederbrachte – und CEO Brodie Sutherland heute Folgendes auf X.com postete – werden Investoren hellhörig:

"Am Wochenende haben wir das allererste Bohrloch im North Block mit einer Gesamttiefe von 300 m abgeschlossen. Was wir sehen, gefällt uns sehr. Das zweite Bohrloch ist bereits im Gange. Die ersten Proben werden diese Woche ins Labor geschickt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt und freuen uns auf die Ergebnisse." Übersetzung des Posts von Brodie Sutherland auf X.com am 18.11.2025 (@SutherlandPGeo)

Für ein Unternehmen, das sich normalerweise extrem vorsichtig ausdrückt, ist dieser Satz „Was wir sehen, gefällt uns sehr.“ („We are very encouraged by what we are seeing.“) deutlich aussagekräftiger, als er wirkt. Er deutet stark darauf hin, dass diese 300-Meter-Bohrung nicht nur tief war, sondern vielversprechend. Vielleicht sogar im großen Stil!

Und das passt exakt zur Stimmung vor Ort. In einem heute veröffentlichten Video aus dem North Block wird gesagt: „Heute wird Geschichte geschrieben.“ („Today, history is being made.“)

Alle Puzzleteile greifen zusammen

Ein 3,2 × 1,5 km großes Alterationssystem, das noch nie zuvor gebohrt wurde.

Historische Abbaustellen, starke Oberflächenproben, geophysikalische Übereinstimmungen.

Ein erstes tiefes Loch, das die Geologen eindeutig begeistert hat.

Ein zweites Loch, das ohne Zögern unmittelbar danach gestartet wurde.

Fazit

Sollten die Laborergebnisse bestätigen, was das Team bereits im Bohrmaterial gesehen hat, könnte dies der Beginn einer großen neuen Entdeckung sein – einer Entdeckung, die nun das enorme Potenzial des North Blocks freilegt.

Der Bohrer läuft schnell. Die Story entwickelt sich noch schneller. Bleiben Sie dran! Die in Kürze erwarteten Laborergebnisse können die Größenordnung von Gran Pilar für immer verändern.

https://x.com/SutherlandPGeo/status/1990746649283731477

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 66.260.471

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,93 CAD (17.11.2025)

Marktkapitalisierung: 62 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,566 EUR (18.11.2025)

Marktkapitalisierung: 38 Mio. EUR

