    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Home Depot AktievorwärtsNachrichten zu The Home Depot
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Baumarktkette Home Depot bekommt weiter Kaufzurückhaltung zu spüren

    Für Sie zusammengefasst
    • Home Depot spürt Kaufzurückhaltung der Kunden.
    • Gewinn je Aktie sinkt um fünf Prozent im Jahr.
    • Umsatz steigt dank Übernahme, aber kaum organisch.
    US-Baumarktkette Home Depot bekommt weiter Kaufzurückhaltung zu spüren
    Foto: Zoran Karapancev - stock.adobe.com

    ATLANTA (dpa-AFX) - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im dritten Quartal weiter die Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen und zeigt sich pessimistischer für das Gesamtjahr. Erwartet wird nun ein Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 15,24 US-Dollar, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Zuvor hatte der Konzern noch einen Rückgang um zwei Prozent erwartet.

    Der Umsatz kletterte im bis zum 2. November gelaufenen Quartal dank der Übernahme des Verkäufers von Baumaterialien GMS Inc. um 2,8 Prozent auf 41,4 Milliarden Dollar (rund 35,7 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erlöse indessen kaum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Home Depot!
    Long
    318,23€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    370,26€
    Basispreis
    2,51
    Ask
    × 11,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Unsere Ergebnisse blieben hinter unseren Erwartungen zurück, was vor allem auf das Ausbleiben von Stürmen im dritten Quartal zurückzuführen ist", sagte Konzernchef Ted Decker. Zudem verwies er auf die allgemeine Schwäche im Immobilienmarkt. Der erhoffte Anstieg der Nachfrage im dritten Quartal sei ausgeblieben.

    Operativ verdiente Home Depot in dem Quartal mit rund 5,4 Milliarden Dollar 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,6 Milliarden Dollar - ein Rückgang um 1,3 Prozent./err/tav/jha/

    The Home Depot

    -4,42 %
    -4,05 %
    -8,67 %
    -9,72 %
    -20,51 %
    +2,21 %
    +33,95 %
    +158,37 %
    +3.148,13 %
    ISIN:US4370761029WKN:866953

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Home Depot Aktie

    Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 297,6 auf Tradegate (18. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Home Depot Aktie um -4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von The Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 294,53 Mrd..

    The Home Depot zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00US-Dollar.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Baumarktkette Home Depot bekommt weiter Kaufzurückhaltung zu spüren Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im dritten Quartal weiter die Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen und zeigt sich pessimistischer für das Gesamtjahr. Erwartet wird nun ein Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um rund …