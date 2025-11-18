BERENBERG stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Versicherer mit der Barmittelentwicklung und dem Wachstum zwei seiner drei wichtigsten Stärken vorgestellt, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die dritte Stärke - die Solvabilität - hätten die Schweizer schon mit den vergangene Woche veröffentlichten Neunmonatszahlen präsentiert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 605,8EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 642
Kursziel alt: 642
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
