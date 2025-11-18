    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    BERENBERG stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Versicherer mit der Barmittelentwicklung und dem Wachstum zwei seiner drei wichtigsten Stärken vorgestellt, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die dritte Stärke - die Solvabilität - hätten die Schweizer schon mit den vergangene Woche veröffentlichten Neunmonatszahlen präsentiert./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 605,8EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 642
    Kursziel alt: 642
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 642,00CHF, was eine Steigerung von +15,10% zum aktuellen Kurs entspricht.
