DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Halbleiterzulieferer einen ehrgeizigen und klar über den Markterwartungen liegenden Fahrplan mit glaubwürdigen Meilensteinen vorgelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Vor allem bei der Profitabilität sei Suss deutlich optimistischer als der Markt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 34,76EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



