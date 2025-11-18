    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Die Mitte der angehobenen mittelfristigen Margenzielspanne, die der Industriekonzern schon vor seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht habe, entspricht laut Phil Buller ungefähr der Konsensschätzung für 2027. Für das organische Umsatzwachstum liege diese am unteren Ende der bestätigten Zielspanne, schrieb er am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:41 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 58,89EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


