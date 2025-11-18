DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns vorgestellte Ausblick auf 2026 sowie das bestätigte mittelfristige Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie (EPS) beinhalteten einen nur begrenzten operativen Hebel, schrieb Gael de-Bray in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der niedrigen Vergleichsbasis aus der Vergangenheit für Digital Industries sei das eine Enttäuschung. Zudem sei der Ausstieg bei Siemens Healthineers ein langer und komplexer Prozess, und er verstehe nicht, warum Siemens sich nur von 30 Prozent und nicht komplett von der Medizintechniktochter trenne. Stetige Healthineers-Aktienverkäufe durch Siemens seien für die Wertentwicklung beider Aktien nicht hilfreich./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 219,9EUR auf Tradegate (18. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



