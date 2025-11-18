First American Uranium gibt Abschluss einer überzeichneten Flow-Through-Finanzierung im Wert von 2,86 Mio. $ bekannt

Vancouver, British Columbia – 18. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. November 2025 bekannt zu geben, dass die zuvor angekündigte, nicht brokervermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien aus dem Vermögensbestand des Unternehmens (jeweils eine „FT-Aktie“) abgeschlossen wurde. Es wurden 2.073.262 FT-Aktien zu je 1,38 $ pro FT-Aktie ausgegeben und daraus Bruttoeinnahmen in Höhe von 2.861.101,56 $ generiert, der den im Vorfeld bekannt gegebenen bzw. vorgesehenen Betrag übersteigt (die „überzeichnete Platzierung“).

Die Bruttoeinnahmen aus der Ausgabe der FT-Aktien werden für qualifizierte „kanadische Explorationsausgaben“ in Quebec verwendet werden, die als „Flow-Through-Bergbauausgaben für den Abbau kritischer Mineralien“ im Sinne des Income Tax Act (Canada) gelten. Das Unternehmen hat zugestimmt, auf solche qualifizierten Ausgaben mit spätestem Wirksamkeitsdatum 31. Dezember 2025 in Höhe von mindestens dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe von FT-Aktien erzielten Bruttoeinnahmen zu verzichten und diese Ausgaben bis spätestens 31. Dezember 2026 zu tätigen.

In Verbindung mit der überzeichneten Platzierung hat das Unternehmen ein Vermittlungshonorar (Finder’s Fee) an berechtigte Vermittler (Finder) bezahlt, das sich aus einem Barbetrag in Höhe von 194.674,31 $ und 141.068 Stammaktienkaufwarrants (die „Finder’s Warrants“) zusammensetzt. Jeder Finder’s Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens zum Ausübungspreis von 1,38 $ pro Aktie und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.

Im Rahmen der überzeichneten Platzierung hat auch ein Insider des Unternehmens insgesamt 36.000 FT-Aktien gezeichnet (die „Zeichnung eines Insiders“). Die Zeichnung eines Insiders gilt als „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ („related party transaction“) im Sinne der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Securityholders in Special Transactions“ („MI 61-101“). Das Unternehmen hat sich im Hinblick auf die Zeichnung eines Insiders auf die Ausnahmegenehmigungen von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre laut Vorschrift MI 61-101 (jeweils in Abschnitt 5.5(b) und 5.7(1)(a) enthalten) berufen, nachdem das Unternehmen nicht an einem ausgewiesenen Markt notiert und der faire Marktwert der im Rahmen der Zeichnung eines Insiders ausgegebenen FT-Aktien einen Wert von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (wie in Vorschrift MI 61-101 festgelegt) nicht übersteigt. Einen mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der überzeichneten Platzierung vorzulegenden Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit der „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ hat das Unternehmen nicht eingereicht. Das Unternehmen hält diese Entscheidung unter den gegebenen Umständen für angemessen, da die überzeichnete Platzierung möglichst rasch abgeschlossen werden sollte.