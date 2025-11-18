Nvidia: Wie reagiert der Markt auf die Earnings?

Das Unternehmen hat die 5-Billionen-Marke geknackt. Ist es damit überbewertet?

"Wir alle wissen eines, und diese Woche beschäftigt die Händler nur ein Thema: die Quartalszahlen von Nvidia", sagt Jay Woods, Chefmarktstratege bei Freedom Capital Markets gegenüber CNBC. "Das ist keine Übertreibung, es sind die wichtigsten Quartalszahlen des Jahres. Warum? Weil Nvidia fast 8 Prozent des S&P 500 ausmacht."

Viele Experten halten Nvidias Aktie für fair bewertet im Vergleich zu unserem langfristigen Fair-Value-Schätzwert von 225 US-Dollar pro Aktie, was einem Eigenkapitalwert von 5,1 Billionen US-Dollar entspricht.

So beispielsweise Bernstein: Das US-Analysehaus hat aktuell die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar versehen, mit dem Rating Outperform. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schreibt Analyst Qingyuan Lin am Montag.

Nvidia rechnet damit, dass bis 2030 jährlich 3 bis 4 Billionen US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgegeben werden. OpenAI hat Vereinbarungen über 1,4 Billionen US-Dollar an potenziell in den nächsten Jahren zu bauender KI-Infrastruktur getroffen.

Das Unternehmen wächst innerhalb des KI-Ökosystems stark – nicht nur durch branchenführende GPUs, sondern auch durch Expansion in Netzwerktechnik, Software und Services, um diese GPUs zu noch leistungsfähigeren Clustern zu verbinden.

Aber: Die Ausgaben für KI-Infrastruktur sind beeindruckend, Einnahmen und konkrete Anwendungen sind weniger sicher. Dies wirft möglicherweise Zweifel auf, ob sich Investitionen in KI tatsächlich rechnen, was zu einem Investitionsrückgang führen könnte: Dem Platzen der Blase.

Das Sentiment, das der Tech-Branche so starken Rückenwind in diesem Jahr gegeben hat, scheint die Puste auszugehen.

Blicken wir auf die Marktstimmung: Die Put-Call-Ratio-Wert mit Ablaufdatum zum 21.November liegt bei 0,65, d. h. es gibt mehr Call als Put-Optionen. Das spricht für eine positive Marktstimmung.

Laut Daten des Analyseunternehmens Option Research & Technology Services (ORATS) implizieren Nvidia-Optionen eine Kursbewegung der Aktie von etwa 7 Prozent in beide Richtungen nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse. Wenn Nvidia bei der Prognose patzt, wird das den Markt nach unten ziehen. Selbst wenn aber auch die Erwartungen der Analysten weit übertroffen werden: So besteht keine Gewähr, dass die Stimmung am Markt sich zugunsten des KI-Trades wieder drehen könnte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 156,8EUR auf Tradegate (18. November 2025, 15:51 Uhr) gehandelt.

