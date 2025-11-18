Börsen Update
Börsen Update Europa - 18.11. - ATX schwach -1,84 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:52) bei 23.231,81 PKT und fällt um -0,92 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,30 %, Zalando +1,49 %, Deutsche Boerse +0,94 %
Flop-Werte: Siemens Energy -4,16 %, Merck -3,25 %, Deutsche Bank -2,87 %
Der MDAX bewegt sich bei 28.613,39 PKT und fällt um -0,76 %.
Top-Werte: Gerresheimer +3,73 %, Wacker Chemie +1,01 %, Deutsche Lufthansa +0,61 %
Flop-Werte: Fraport -6,53 %, RTL Group -3,22 %, AUTO1 Group -2,69 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.423,75 PKT und fällt um -1,53 %.
Top-Werte: Kontron +0,96 %, Nagarro +0,92 %, SMA Solar Technology +0,54 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,85 %, Infineon Technologies -2,82 %, 1&1 -2,50 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.553,97 PKT und fällt um -1,10 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,30 %, Deutsche Boerse +0,94 %, DANONE +0,27 %
Flop-Werte: Siemens Energy -4,16 %, Deutsche Bank -2,87 %, Infineon Technologies -2,82 %
Der ATX bewegt sich bei 4.739,31 PKT und fällt um -1,84 %.
Top-Werte: EVN +0,57 %, STRABAG +0,50 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,38 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,62 %, DO & CO -2,48 %, voestalpine -1,92 %
Der SMI bewegt sich bei 12.526,03 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Roche Holding +7,72 %, Logitech International +0,58 %, Givaudan +0,21 %
Flop-Werte: ABB -2,84 %, Novartis -2,54 %, CIE Financiere Richemont -2,05 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.997,66 PKT und fällt um -0,95 %.
Top-Werte: Euronext +0,36 %, DANONE +0,27 %, ORANGE -0,05 %
Flop-Werte: Renault -3,43 %, Societe Generale -2,92 %, ENGIE -2,80 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.684,27 PKT und fällt um -1,39 %.
Top-Werte: AstraZeneca -0,08 %, Tele2 (B) -0,85 %, SKF (B) -1,00 %
Flop-Werte: ABB -2,84 %, Sandvik -2,66 %, Volvo Registered (B) -2,45 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:28) bei 5.010,00 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,42 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,07 %, Jumbo -0,15 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,36 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,20 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.