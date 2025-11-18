    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Update Europa - 18.11. - ATX schwach -1,84 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:52) bei 23.231,81 PKT und fällt um -0,92 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,30 %, Zalando +1,49 %, Deutsche Boerse +0,94 %
    Flop-Werte: Siemens Energy -4,16 %, Merck -3,25 %, Deutsche Bank -2,87 %

    Der MDAX bewegt sich bei 28.613,39 PKT und fällt um -0,76 %.
    Top-Werte: Gerresheimer +3,73 %, Wacker Chemie +1,01 %, Deutsche Lufthansa +0,61 %
    Flop-Werte: Fraport -6,53 %, RTL Group -3,22 %, AUTO1 Group -2,69 %

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.423,75 PKT und fällt um -1,53 %.
    Top-Werte: Kontron +0,96 %, Nagarro +0,92 %, SMA Solar Technology +0,54 %
    Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,85 %, Infineon Technologies -2,82 %, 1&1 -2,50 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.553,97 PKT und fällt um -1,10 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,30 %, Deutsche Boerse +0,94 %, DANONE +0,27 %
    Flop-Werte: Siemens Energy -4,16 %, Deutsche Bank -2,87 %, Infineon Technologies -2,82 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.739,31 PKT und fällt um -1,84 %.
    Top-Werte: EVN +0,57 %, STRABAG +0,50 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,38 %
    Flop-Werte: Wienerberger -2,62 %, DO & CO -2,48 %, voestalpine -1,92 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.526,03 PKT und steigt um +0,09 %.
    Top-Werte: Roche Holding +7,72 %, Logitech International +0,58 %, Givaudan +0,21 %
    Flop-Werte: ABB -2,84 %, Novartis -2,54 %, CIE Financiere Richemont -2,05 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.997,66 PKT und fällt um -0,95 %.
    Top-Werte: Euronext +0,36 %, DANONE +0,27 %, ORANGE -0,05 %
    Flop-Werte: Renault -3,43 %, Societe Generale -2,92 %, ENGIE -2,80 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.684,27 PKT und fällt um -1,39 %.
    Top-Werte: AstraZeneca -0,08 %, Tele2 (B) -0,85 %, SKF (B) -1,00 %
    Flop-Werte: ABB -2,84 %, Sandvik -2,66 %, Volvo Registered (B) -2,45 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:28) bei 5.010,00 PKT und steigt um +0,60 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,42 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,07 %, Jumbo -0,15 %
    Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,36 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,20 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,84 %



