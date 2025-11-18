    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens Energy Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,16 % - 18.11.2025

    Am 18.11.2025 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um -4,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.11.2025

    Mit einer Performance von -4,16 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,12 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl die Siemens Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,13 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +4,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +123,99 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,10 % geändert.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,56 %
    1 Monat +10,52 %
    3 Monate +17,13 %
    1 Jahr +139,99 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung, Kursentwicklung und fundamentale Aspekte der Siemens Energy Aktie, einschließlich der hohen Bewertung mit einem KGV von 65, der Reaktion auf Quartalszahlen sowie Spekulationen über zukünftige Kurssteigerungen bis 200 €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,65 Mrd.EUR € wert.

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -4,86 %
    +3,77 %
    +10,88 %
    +16,20 %
    +137,24 %
    +670,37 %
    +375,69 %
    +401,16 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



